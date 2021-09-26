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26.09.2021 14:00
Рубрика: Общество

Исследование: Какими контрацептивами пользуются женщины-гинекологи

Текст: Ирина Невинная

Опрос ВЦИОМ показал, что 70% врачей-гинекологов за последний год выбирали гормональные препараты в качестве предпочтительного для них метода контрацепции. В то же время обычные россиянки к этому методу обращались вдвое реже - только в 35% случаев.

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Опосредованно результаты опроса говорят о том, что российские гинекологи становятся грамотнее и, в соответствии с мировыми стандартами, используют современные гормональные контрацептивы. Между тем, среди их пациенток, по-видимому, сохраняется предубеждение по отношению к гормональной контрацепции.

Интересно, что у женщин-гинекологов использование противозачаточных таблеток не зависит от возраста. А вот среди пациенток отношение к этому способу контрацепции имеет возрастную окраску: максимальный показатель наблюдается в группе 35-45 лет - 46%.

По-прежнему популярна барьерная контрацепция: презервативами защищается каждая вторая россиянка (51%). А среди врачей - только в 19%.

По-прежнему многие практикуют прерванный половой акт: об этом рассказали 18% женщин в возрасте от 18 до 24 лет.

Гинекологи объясняют: сейчас появились новые комбинированные гормональные контрацептивы, которые действуют надежно и не только защищают от незапланированной беременности, но и, например, помогают при расстройствах женского цикла.

Согласно опросу, 81% врачей одобряют использование комбинированных оральных контрацептивов как в целях контрацепции, так и в лечебных целях, ещё 8% - одобряют именно терапевтическое использование этих препаратов.

Против их использования высказался лишь 1% врачей. Сами женщины-гинекологи в половине случаев (51%) принимают их для предохранения, а чуть более трети (36%) совмещают лечебные цели и контрацепцию. Никогда не применяли эти препараты 14% врачей.

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