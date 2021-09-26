Исследование: треть россиян не дают детям деньги

Почти треть российских родителей не дают своим детям карманные деньги, выяснили аналитики банка "Русский стандарт".

Как отметили авторы исследования, в современных условиях растущей финансовой грамотности 29% российских родителей не выделяют отдельную статью расходов семейного бюджета на карманные деньги для детей.

Из тех, кто все же дает детям деньги на карманные расходы, большинство предпочитают делать это в форме наличных - так поступают 62% респондентов. При этом, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, с каждым годом растет популярность специальных банковских карт для детей и подростков. На сегодняшний день карманные деньги на такие карты перечисляют 38% родителей.

Чаще всего дети получают карманные деньги ежедневно или раз в неделю - так поступают 38% и 36% родителей соответственно. 17% выдают детям деньги по большим праздникам, например, на день рождения, а 9% - раз в месяц.

Сами респонденты, вспоминая о своем детстве, чаще всего говорили, что им разрешали оставлять себе мелочь со сдачи в магазине -так ответили 32%. Четверть опрошенных получали купюры в подарок на праздники, а 24% родители регулярно выдавали монетки на лакомства. 19% респондентов "зарабатывали" себе на карманные расходы, например, они получали деньги за хорошие оценки, помощь родителям, сдачу стеклотары.