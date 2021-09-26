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26.09.2021 20:51
Рубрика: Экономика

Как за 50 лет Европа попала в газовую ловушку

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(8571)
Энергетический кризис, случившийся в этом году в Европе, заставил не только с большей осторожностью отнестись к наполеоновским планам по переходу к "зеленой экономике", но и вспомнить о причинах произошедшего. И дело здесь не только в "Северном потоке-2". Его запуск в начале 2020 года, наверное, снизил бы масштабы сегодняшних проблем ЕС, но не помог бы их полностью избежать.
Любой российский экспортный энергетический проект увеличивает влияние нашей страны. Фото: REUTERS Любой российский экспортный энергетический проект увеличивает влияние нашей страны. Фото: REUTERS
Любой российский экспортный энергетический проект увеличивает влияние нашей страны. Фото: REUTERS

Уже почти 50 лет страны Европы в отношениях с Россией в сфере энергетики находятся под давлением США и принимают многие решения, игнорируя экономические факторы и собственную выгоду. В качестве примера можно вспомнить о нереализованных или урезанных по политическим причинам проектах газопроводов из России в Европу, мощности которых почти в два раза превышают возможности еще незапущенного "Северного потока-2" (55 млрд кубометров в год). История не терпит сослагательного наклонения, но российского газа в Европе могло быть значительно больше еще в конце прошлого столетия.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Поднявшиеся сейчас до неприличного уровня цены на газ, уголь и электричество стали неподъемными даже для бизнеса и населения стран Европы, считающихся самыми богатыми и экономически развитыми в мире. Во многом, да, так совпало - пандемия, рост экономики после нее, холодная зима, жаркое лето и плохая погода для ветровой генерации. А если бы еще в Исландии проснулся какой-нибудь вулкан и выбросил гору пепла, закрывшего солнце? В Европе бы перешли на свечи и гужевой транспорт?

Первый российский газ попал в Европу еще в 40-х годах XX века. Но о серьезных поставках и соответственно газопроводах большой мощности речь зашла только в 1960-х. Понятно, что СССР старался в первую очередь обеспечить энергоресурсами страны социалистического лагеря, но уже в 1968 году начались поставки в Австрию и переговоры об экспорте газа со странами Западной Европы - Западной Германией, Италией и Францией. К началу 80-х годов заработал газопровод "Союз" мощностью 26 млрд кубометров, а поставки российского газа в Европу выросли почти до 60 млрд кубометров в год. И тогда же США начинают противодействовать нашим экспортным газовым проектам.

Самый яркий пример - знаменитый советский газопровод "Уренгой - Помары - Ужгород", построенный в 1983 году. Он должен был состоять из двух ниток, а совокупная мощность превышать 60 млрд кубометров в год, но вместо этого была построена лишь одна нитка (32 млрд кубометров в год). Причиной стало вмешательство США, применивших санкции против газопровода и участников его строительства в 1981 году. Тогда еще ничего не слышали о "зеленой" повестке, и как альтернативу газопроводу из Советского Союза США предлагали странам Европы завалить их дешевым американским углем.

Выступая против газопровода, американцы лоббируют прокачку газа через Украину

Аналогия с "Северным потоком-2" напрашивается самая прямая, только теперь вместо угля Европе предлагался сжиженный природный газ (СПГ). Причем в обоих случаях свое обещание США не выполнили. В 1980-х американский уголь отправился на внутренний рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На него же в наше время идут основные поставки СПГ из США, поскольку рынок стран АТР считается премиальным по отношению к Европе. Также США наращивают экспорт СПГ в Латинскую Америку, а Европе достаются только остатки.

В начале 80-х годов американцы заблокировали поставки в СССР высокотехнологичного оборудования и активно давили на европейцев в сфере кредитования советских проектов. Они пытались получить право отменять все сделки европейцев с нашей страной. Причем особо должны были рассматриваться все контракты, превышающие 100 млн долларов.

В результате газопровод все равно был построен, но частично на отечественном оборудовании. Хотя изначально планировалось, что трубы и компрессорные станции будут только иностранного производства.

По иронии судьбы, сейчас американцы, выступая против "Северного потока-2", лоббируют продолжение прокачки российского газа в Европу через территорию Украины, то есть в том числе по маршруту "Уренгой - Помары - Ужгород"..

Еще один крупный проект по поставкам российского газа в Европу, который был остановлен под нажимом США - "Южный поток". Это уже случилось совсем недавно в 2014 году. Мощность газопровода должна была составить 63 млрд кубометров (достаточно, чтобы закрыть треть годовых потребностей в газе стран Южной Европы). Против него США не пришлось вводить санкции, хватило дипломатического давления на Еврокомиссию и Болгарию, которые тянули с выдачей разрешений на строительство газопровода. В результате от проекта отказалась сама Россия, а пострадали жители стран Центральной и Южной Европы.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В завершение стоит сказать несколько слов о причинах такой нелюбви США к российским газопроводам. На поверхности лежит политический фактор. Любой российский экспортный энергетический проект увеличивает влияние нашей страны. В данном случае, в Европе, которую Америка давно рассматривает в качестве вернейшего, хоть и не совсем покорного вассала в Восточном полушарии.

Но есть и экономические причины. Дешевые энергоресурсы, которые Россия поставляет на Запад - это экономический рост, повышение уровня жизни, низкая инфляция и увеличение конкурентоспособности выпускаемых товаров. Суммарный дефицит торгового баланса США в 2020 году составил 916 млрд долларов, из которых на Европу пришлось 183 млрд долларов (больше только на Китай - 295 млрд долларов). Российские энергоресурсы могут дать дополнительный стимул Европе для нового витка экономического развития, а США совсем не нужен союзник, который по силам сравняется с ними или даже обгонит Америку.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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