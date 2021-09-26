Калифорния исключит слово "иностранец" из законов штата. Губернатор штата Гэвин Ньюсом назвал его "оскорбительным термином для человека", который вызывает различные разногласия в обществе.

Ранее законодательное собрание штата Калифорния приняло документы в 2015 и 2016 годах, которые удалили это слово из трудового и образовательного кодекса штата. Согласно закону, подписанному Ньюсомом, термин "иностранец" будет заменен такими словами, как "не гражданин" или "иммигрант".

Изменяя этот термин, мы гарантируем, что законы Калифорнии отражают ценности нашего штата", - сказал Ньюсом.

Федеральное правительство использовало термин "иностранец" для обозначения людей в США, которые не являются гражданами страны с 1798 года, когда был принят "Закон об иностранцах и подстрекательстве".

В последние годы законодательные органы штатов, библиотеки и информационные агентства обновляют свой иммиграционный язык, отмечает NBC News. В марте Гарвардская библиотека объявила, что удаляет фразу "нелегальный иностранец" из своего каталога. В апреле Белый дом обязал федеральное иммиграционное агентство прекратить обозначать мигрантов "иностранцами".

Калифорния, отмечают эксперты, является одним из немногих американских штатов, которые предоставляют государственное медицинское страхование детям семей с низким доходом и некоторым категориям граждан, проживающим в стране нелегально.