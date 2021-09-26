Китай призвал к сотрудничеству в борьбе с пандемией

До конца 2021 года Китай дополнительно предоставит еще 100 миллионов доз вакцин развивающимся странам на безвозмездной основе, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на 13-м саммите БРИКС в Пекине.

Ранее, в августе 2021 года, власти Китая сообщали о пожертвовании 100 миллионов долларов глобальному международному проекту COVAX, цель которого - сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и помощь с вакцинами развивающимся странам.

Выступая на саммите, Си Цзиньпин также призвал страны, входящие в группу БРИКС, укреплять сотрудничество в сфере здравоохранения по пяти основным направлениям. Это в духе солидарности и взаимовыручки расширять сотрудничество в области общественного здравоохранения; в духе справедливости и доступности укреплять международное сотрудничество в сфере вакцин; в духе взаимной выгоды углублять экономическое сотрудничество; в духе честности и справедливости укреплять сотрудничество в области политики и безопасности; в духе взаимного обучения и заимствования углублять культурно-гуманитарные связи.

Предложение председателя КНР придаст импульс практическому сотрудничеству стран БРИКС на новом этапе, сказал директор Китайско-бразильского центра исследований и бизнеса Ронни Линс. Он считает, что группа БРИКС всегда придерживалась принципов открытости, инклюзивности и взаимной выгоды. Эксперт уверен, что страны БРИКС продолжат укреплять сотрудничество и в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19.

Акцент Си Цзиньпина на сотрудничестве в здравоохранении и укреплении экономического взаимодействия в этой сфере во многом согласуется с реальными потребностями развивающихся стран, обратил внимание исполнительный директор Центра исследований в области безопасности в Пакистане Имтиаз Гуль. Благодаря помощи Китая в развивающиеся страны уже были доставлены десятки миллионов вакцин. И эту помощь оценили, отметил он.

Скоординированные усилия стран БРИКС могут сыграть важную роль в ускорении восстановления мировой экономики в условиях пандемии, считает исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов. "Китай, очевидно, станет движущей силой возрождения мировой экономики", - отметил он.

Единственный путь вперед как для развивающихся, так и для развитых стран - международное сотрудничество, будь то сфера экономики или управление общественным здравоохранением, считает исполнительный директор Пакистано-китайского института Мустафа Хайдер Сайед. По его мнению, подход Си Цзиньпина, направленный на стратегическое партнерство, выгоден для всех стран. Он противоположен другому, одностороннему подходу, когда одна страна или организация получает выгоду за счет других. "Мировой экономике, пострадавшей из-за пандемии COVID-19, необходимо именно международное взаимовыгодное сотрудничество", - обратил внимание Мустафа Хайдер Сайед.

Профессор Карори Сингх, заслуженный научный сотрудник Университета Раджастана в Индии, отметил, что лидер КНР выглядел уверенным, и выразил удовлетворение тем, что страны БРИКС укрепили стратегические связи и политическое доверие в духе открытости, инклюзивности и справедливости. На него произвело сильное впечатление, что Си Цзиньпин не раз повторил, что Китай надеется на партнеров по БРИКС для углубления сотрудничества во всех областях и построения более тесных и ориентированных на результат партнерских отношений для решения общих задач и создания лучшего будущего.

Публикация подготовлена при поддержке Жэнь Ци и Синьхуа.