Более 10 лет назад родители Ван Суцинь переехали из своего старого деревенского дома в деревне Шэньсиу, расположенной в гористой местности провинции Чжэцзян, на новое место, потому что поняли, что на каком-то этапе дом может обрушиться. Они начали замечать, что растительность быстро покрывает весь двор. "Сорняки и бамбук росли так быстро, что почти достигли комнат", - рассказала Ван.

Но 47-летняя женщина не ожидала получить 118 тысяч юаней (18 200 долларов) в конце прошлого года за передачу права пользования имуществом, расположенным в деревне. Она получила эту сумму после того, как в июле прошлого года местное правительство запустило программу Банка Ляншань в рамках усилий по осознанию ценности пригодной для жизни окружающей среды, которую помогают сохранить жители. Название "Банк Ляншань" - "Ляншань" в переводе "две горы" - соответствует концепции председателя КНР Си Цзиньпина, которую он выдвинул во время визита в Аньцзи в 2005 году, когда был секретарем партии Чжэцзяна, о том, что "прозрачные воды и зеленые горы являются бесценным достоянием" Китая.

Банк Ляншань - это организация, которая объединила местные правительственные органы, компании и частных лиц для создания платформы управления экологическими ресурсами, включая горы, реки, леса, сельхозугодья, озера, луга, простаивающие сельские дома и пустующую деревенскую собственность. Помимо того, что он является традиционным кредитором, Банк Ляншань выступает как платформа для интеграции зеленых ресурсов и преобразования их в активы, имеющие ценность для развития.

Журчащие ручьи, зелень, простирающаяся до горизонта, и свежий воздух делают родной район Ван привлекательным местом для жителей и вызывают в ней много теплых воспоминаний. Ее родителям было непросто уехать. Но у них слабое здоровье, а в этом районе мало больниц. Более того, в течение многих лет они получали небольшую экономическую выгоду от такой приятной обстановки.

По словам Ван, родители раньше продавали бамбук, но когда цены на него упали, они изо всех сил пытались зарабатывать на жизнь своей плантацией, которая занимала около 7 гектаров.

После запуска программы Банка Ляншань Ван пытается использовать больше экономических возможностей. По ее словам, одна компания согласилась арендовать у банка прежний дом ее родителей вместе с имуществом, принадлежащим их соседям, с целью развития роскошного сельского курорта при условии, что окружающей среде не будет нанесен ущерб. По словам Ван, когда туристы посещают этот район, они также могут взять в аренду бамбуковую плантацию ее родителей.

Перелетные белые журавли облюбовали заболоченную территорию фермы Усин в пригороде Наньчана, провинция Цзянси. Фото: Чжоу Ми / Синьхуа

Ожидается, что многие другие жители уезда Аньцзи получат выгоду от программы Банка Ляншань. По заявлению правительства уезда, в программу включены почти 6700 гектаров леса, более 200 пустующих домов и водоемы с общей площадью поверхности в квадратный километр.

Банк сообщил, что разработал 19 проектов, многие из которых связаны с экотуризмом, что помогло собрать 11 миллионов юаней для сельских коллективных предприятий и создать 1430 рабочих мест.

Уезд Аньцзи возглавил национальную кампанию, направленную на реализацию экологической ценности продуктов, определяемой центральными властями как обеспечение безопасности и регулирующей функции экосистемы и таких природных факторов, как хорошая среда обитания, включающая свежий воздух, чистую воду и приятный климат.

Поглощение углекислого газа, производство кислорода, очистка воздуха, сохранение биоразнообразия, борьба с опустыниванием и выветриванием являются ключевыми регулирующими функциями, перечисленными в уведомлении Государственного совета от 2010 года о национальном плане функционального зонирования.

Программа может привести к взаимному дополнению экономического развития и защиты окружающей среды

В конце апреля Канцелярия Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Канцелярия Госсовета совместно опубликовали документ, в котором пообещали разработать базовые политические рамки для реализации ценности экологических продуктов к 2025 году.

Центральные органы власти теперь используют трансфертные платежи как часть государственной политики по перераспределению денег среди нуждающихся регионов для поощрения ключевых территорий за сохранение окружающей среды.

Министерство финансов сообщило, что в этом году центральное правительство планирует выделить 88,2 миллиарда юаней на трансфертные платежи в такие районы, что на 11 процентов больше, чем годом ранее.

Многие другие районы выступили с инициативой создания программ Банка Ляншань. Например, уезд Цзыси провинции Цзянси учредил такую программу еще в августе прошлого года.

Банк Ляншань пришел на помощь и Цзинь Чжуфу, который занимается переработкой бамбуковых продуктов в Цзыси и имел долги в миллион юаней более пяти лет. Более 20 лет Цзиню не приносили никакой выгоды его 227 гектаров красных деревьев. Тем не менее он сказал Информационному агентству Синьхуа, что, заложив права управления и владения всего лишь на 33 гектара деревьев местной программе Банка Ляншань на 15 лет, он получил ссуду в размере 850 тысяч юаней.

Вместо того, чтобы просто владеть земельным участком, банк вместе с местной платформой по управлению активами прав на лесное хозяйство сдал его в аренду экотуристической компании для разработки проектов при условии защиты окружающей среды.

Согласно недавнему докладу, составленному Академией макроэкономических исследований, создание системы для реализации ценности экологических продуктов будет стимулировать правительство, компании и общественность вносить свой вклад в охрану окружающей среды.

Система принесет пользу тем, кто защищает окружающую среду, вознаграждает тех, кто использует окружающую среду, и присуждает компенсацию за ущерб, нанесенный экосистемам. Помимо того, что сохранение окружающей среды станет прибыльным бизнесом, эта система может привести к взаимному дополнению экономического развития и защиты окружающей среды, что и происходит в Цзыси.

Директор финансового офиса в Цзыси Цзинь Цзяньхуа рассказал, что Цзинь Чжуфу - не единственный фермер в округе, получивший выгоду от программы Банка Ляншань, которая направлена на решение проблемы низких доходов сельских жителей из богатых лесных массивов . "В результате этой программы, выступающей в качестве платформы для интеграции зеленых ресурсов, была выявлена жизнеспособность рынка", - сказал Цзинь Цзяньхуа.