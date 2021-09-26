Китайская цифровая валюта, или e-CNY, впервые была использована в сделках на внутреннем фьючерсном рынке, сообщает газета China Securities Journal.

Электронный CNY использовался Даляньской товарной биржей для оплаты складских сборов при содействии местных отделений Банка коммуникаций (Bank of Communications) и Банка Китая (Bank of China).

Использование e-CNY на фьючерсном рынке предоставило эффективную, недорогую и безопасную альтернативу платежам для фьючерсных бирж и участников рынка посредством межбанковских платежей в режиме реального времени, сообщает газета со ссылкой на источники в банках.