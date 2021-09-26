Лашет нарушил тайну голосования на избирательном участке

Кандидат в канцлеры от партии Меркель Армин Лашет в день голосования умудрился совершить свой последний промах. Фатальный или нет - покажет время. Сознательно или невольно он нарушил процедуру, когда сложил избирательный бюллетень... крестиками наружу. Не исключено, что его голос признают недействительным, сообщает Spiegel online.

Опуская листок в урну, Лашет фактически показал на камеру, за кого отдал голос. "Тем самым он нарушил основополагающий принцип тайного голосования", - отмечает издание.

Дело было на территории католической школы в Ахене - в родном городе Лашета. На участок он пришел вместе с супругой Сюзанной. Как пишет медиагруппа RND со ссылкой на главу Федеральной избирательной комиссии, каждый гражданин обязан сохранять тайну выбора и складывать бюллетень таким образом, чтобы его голос не был виден другим . В противном случае избирательная комиссия должна должна его не засчитать.