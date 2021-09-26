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26.09.2021 10:17
Рубрика: Власть

Лавров: Мали обратилась к российской ЧВК для помощи в борьбе с терроризмом

Текст: Александр Гасюк

Руководство Мали обратилось к российской частной военной компании (ЧВК) с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом в связи с намерениями Франции сократить свой военный контингент в этой африканской стране. Как сообщает ТАСС, об этом накануне заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Они (власти Мали - прим. "РГ") обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция, хочет существенно сократить свой военный контингент, который там находился и должен был бороться с террористами, которые засели в районе под названием Кидаль. Ничего у них не получилось сделать, и террористы там по-прежнему правят бал. Поскольку власти Мали оценили свои силы как недостаточные без внешней поддержки и поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обязался помогать искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании", - сказал Лавров. Он акцентировал, что деятельность военной компании из РФ на территории Мали осуществляется на законной основе, касается отношений между легитимным правительством и теми, кто предлагает соответствующие услуги. Официальная Москва не имеет "к этому никакого отношения", сказал глава МИД.

Между тем, власти Мали подтвердили, что заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией в сфере безопасности. "Россия - член СБ ООН. Так что мы хотим, чтобы Россия продолжала оказывать поддержку Мали. Это ключевой момент: мы прибыли, чтобы вновь подчеркнуть желание Мали сотрудничать с Россией и продолжать партнерство в интересах Мали в сфере безопасности", - заявил журналистам глава малийского внешнеполитического ведомства Абдулай Диоп. При этом дипломат не считает необходимым обсуждать с Россией сообщения о переброске в его страну сотрудников частной военной компании (ЧВК). "Нам не нужно обсуждать эту сферу, в частности данный вопрос. Мы лишь обсуждаем наше сотрудничество с Россией", - сказал Диоп.

Напомним, что африканская Мали с августа 2020 года пережила уже два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта, а группа захвативших власть военных назначила временным президентом Мали Ба Ндао. Впрочем, уже в мае текущего года он также был смещен группой военных. В результате постановления конституционного суда вице-президент Ассими Гоита стал президентом Мали переходного периода и главой государства. Новое руководство Мали подтвердило взятые в сентябре 2020 года властями страны обязательства о проведении президентских и парламентских выборов в феврале 2022 года.

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