"Меркелениалы": кого выбирает поколение "мутти"

В воскресенье, 26 сентября, в Германии стартуют парламентские выборы. В них участвуют более 60 миллионов человек, при этом люди старше 49 лет составляют около 60 процентов избирателей. В стране довольно возрастной электорат, от которого во многом зависит исход политической борьбы, признают эксперты. Вместе с тем в это воскресенье впервые правом голоса смогут воспользоваться почти три миллиона молодых людей, достигших совершеннолетия - а это 4,6 процента всех избирателей, что не так уж мало. Особенно в нынешней гонке, когда разрыв между партиями так мал, и решающими для политического расклада могут стать доли процента.

"Это молодые люди, выросшие под руководством канцлера Германии Ангелы Меркель. С тех пор как они что-то смутно услышали о политике, во главе немецкого правительства неизменно стояла эта невозмутимая женщина", - отмечает Spiegel online. Издание признает, что "поколение Меркель" выросло в "относительно сытой стране", периодически сотрясаемой серьезными кризисами. Испытание мигрантами, стремительное изменение климата, несколько громких терактов. Теперь в их жизнь пришла "корона" и перевернула ее с ног на голову. Хотя, возможно, не так уж и радикально: значительная часть досуга молодых людей еще до пандемии перетекла в виртуальное пространство. И соцсети - все эти Ютьюбы, Фейсбуки и Тик-токи - во многом сформировали их политические предпочтения. Поколение "мутти" ("мамочки", как прозвали Меркель в народе) не знало другого канцлера, а сейчас ему предстоит сделать выбор в пользу нового будущего Германии.

"У молодых избирателей гораздо более подвижные взгляды насчет того, кому отдать свой голос. Их предпочтения могут перескакивать с партии на партию, - рассказал изданию политолог Арндт Ляйнигер из Технического университета Хемница. - Над ними больше не довлеет установка, что есть две народные партии - СДПГ и ХДС, вокруг которых все крутится. Они более открыто озирают партийный ландшафт. Схема "наследования традиций" - ребенок голосует так же, как его родители - работает все меньше. Гораздо важнее то, насколько партии с их программами и кампаниями соотносятся с повседневным миром молодых людей".

Существует расхожее мнение, что большинство молодых немцев отдают предпочтение "Зеленым". Но так ли это на самом деле? Опрос Forsa в июне 2020 года показал, что 42 процента тех, кто будет голосовать впервые, действительно хотят поддержать "Зеленых", 24 процента - христианских демократов, 4 процента - либералов. Однако прошел всего год, и исследование "Молодежный дух", проведенное коммуникационным агентством Fischer-Appelt, дает совсем другую картинку. Среди граждан в возрасте от 16 до 24 лет рейтинг союза ХДС/ХСС достиг 26 процентов, а "Зеленые" со значительным отставанием лишь на втором месте (20 процентов). Ближе к выборам предпочтения снова могли поменяться.

Беседы с "меркелениалами" из разных уголков страны, которые согласились поговорить со Spiegel online о политике, подтверждают: все не так однозначно.

Марвин Хесселер, стажер 20 лет из города Дюрен не западе страны, недалеко от границы с Бельгией и Нидерландами, не доверяет никому из тройки фаворитов. По его словам, социал-демократы в составе большой коалиции "занимались всякой ерундой", поэтому за их кандидата Олафа Шольца он голосовать не будет. Глава ХДС Лашет "некомпетентен и не заслуживает доверия". "Как вспомню о том, как после наводнения он в своем костюме и шикарных ботинках стоял среди людей, чьи дома превратились в руины, то думаю: нее, это не мой тип", - говорит Марвин. "Зеленых" он считает оторванными от реальности. Скорее всего, молодой человек отдаст свой голос свободным демократам. Хотя многие друзья называют их "партией снобов", Марвин считает иначе: "Ни одна другая партия так не заботится о том, чтобы облегчить бремя людей с небольшим доходом, как Свободная демократическая партия. И еще "Левые".

Рикарде Гюнтер - двадцать один, она живет с родителями на ферме в деревне Лаутерсхайм, где всего 650 жителей. Семья держит лошадей, а еще готовит еду для детских садиков и школ - 700 порций в день. Рикарда выучилась на управляющую хозяйством, но эта профессия не престижна, пришлось также пройти курсы менеджмента по снабжению. По ее словам, в бундестаге заседают сплошь юристы, которые далеки от чаяний народа. Желания девушки очень просты - чтобы в их деревню провели нормальный интернет, чтобы туда регулярно ходили автобусы, а свежие продукты для школьных завтраков можно было закупать по человеческим ценам. "Политически я отношу себя, скорее, к консервативному лагерю", - говорит она.

Яна Шнайдер из баварского Ашфельда изучает психологию, а все свободное время 19-летняя девушка отдает своей единственной страсти - шахматам. Ее нет в соцсетях, которые "сжирают время". Политикой она не интересуется, поэтому выбор за нее сделает... приложение Wahl-O-Mat - электронный опросник из 38 пунктов по актуальным темам, с которыми надо согласиться или не согласиться. Потом система сама "подскажет", с какой из партий у пользователя больше всех совпадений. "Яна надеется, что Wahl-O-Mat поможет ей принять решение, за кого отдать голос", - констатирует издание.

А вот 18-летний Бендикс Мансфельд, абитуриент из Гамбуга, не поленился проштудировать все партийные программы. В итоге он разрывается между "Зелеными" и "Левыми". При этом молодому человеку кажется, что именно "Левые" меньше всего связаны с лоббизом и всякими "темными делишками". Если же он все-таки решит отдать свой голос экологам, то именно "из-за их ориентиров, а вовсе из-за не Анналены Бербок".

Его ровесник Йонас Венедигер, представляющий молодое поколение бывшей ГДР (город Биттерфельд, земля Саксония-Анхальт), - убежденный экоактивист. Он не ест мяса, никогда в жизни из принципа не летал на самолете и не собирается. "Мне нечего делать в Австралии или в Латинской Америке, а по Европе можно ездить на поезде", - говорит парень. Он даже не хочет иметь детей - убеждения не позволяют ему "привести нового человека в этот мир", где и так хватает дел по борьбе с глобальным потеплением. Между тем школу юноша не закончил - после десятого класса его исключили из гимназии за неуд по математике. Тогда он начал учиться на пекаря, но тоже бросил. Зато с удовольствием посещает забастовки "Пятницы во имя будущего". Выбор Йонаса - "Зеленые".

А вот Джонатан Рёглин, также с востока Германии (город Бенневитц, земля Саксония), будет голосовать за "Левых", потому что они "за маленьких людей, которые больше всего страдают от роста цен на бензин или отопление". Еще ему симпатичны сатирики из партии "ПАРТИЯ", но у нее нет шансов пройти в парламент, а 18-летний парень хочет "сделать стратегически правильный ход". За кого он точно не хочет голосовать - так это за партию Армина Лашета. "Вечно он встречается с какими-то толстосумами типа Илона Маска", - саркастически замечает Рёглин.

Двадцатилетняя жительница Гамбурга Ноа Микелун искренне симпатизирует Ангеле Меркель, однако ни одна из партий ей не близка. Она считает поход на выборы своей обязанностью, но так и не решила, кому отдать голос. "Германии предстоит выбрать меньшее из зол. К тому же взрослые решают за молодых, как нам жить. Бесит", - говорит девушка.

Наконец, 18-летняя Тара Б., ученица профтехучилища в небольшом городе Боргхольцхаузен в земле Северный Рейн - Вестфалия, вообще не собирается идти на выборы. "Я не интересуюсь политикой. Политикам плевать на молодежь. Моя мать считает, что так нельзя. В принципе "Зеленые" ничего так, но какая мне от них выгода? Я живу в сельской местности и не собираюсь отказываться от машины", - признает Тара в разговоре с журналистом. На вопрос о том, знает ли она имена кандидатов в канцлеры, девушка честно отвечает: "Нет. Это как-то прошло мимо меня".