Москвичей ждет "прокси" бабье лето

В Москве и соседних регионах России ожидается потепление, которое в центре погоды "Фобос" назвали "прокси" бабьего лета.

В ближайшее двое суток хмурый характер погоды сохранится, днем воздух прогреется лишь да 9-11 градусов тепла. Однако затем в регион придет скандинавский антициклон. Уже к четвергу температура повысится до климатической нормы, а к субботе даже превысит ее.

После вторника дневная температура каждый день будет прибавлять по одному градусу. К выходным в Москве потеплеет до плюс 15, а в Подмосковье - до 17 градусов.

"Таким образом, в скором времени наступит довольно длительный период относительно сухой и солнечной погоды с претензией на статус старого бабьего лета, которое обычно и приходит в Европу на стыке сентября и октября", - отмечают специалисты центра "Фобос".