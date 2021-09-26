Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал к реализации принципа многосторонности для взаимовыгодного сотрудничества и противодействия любым попыткам использования так называемых "правил" для подрыва международного порядка и создания конфронтации и раскола.

Си Цзиньпин высказал эти идеи 17 сентября, выступая на 21-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Пекине по видеосвязи. Встреча проводилась Таджикистаном, который в этом году председательствует в ШОС. Членами ШОС также являются Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Пакистан, Индия.

Лидер КНР подчеркнул важность поддержания международного равенства и справедливости и сказал, что при решении международных вопросов следует решительно отвергать гегемонистские, властные и запугивающие действия с так называемой "позиции силы". Вместо этого, добавил он, следует соблюдать цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, а также принцип широких консультаций и совместного вклада в общие выгоды.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость активизировать взаимовыгодное сотрудничество, устранить торговые, инвестиционные и технологические барьеры, а также способствовать инклюзивному развитию, которое принесет пользу всем.

Лидер КНР призвал страны ШОС работать вместе, чтобы продвигать демократию в международных отношениях, развивая при этом самих себя, строить еще более тесное сообщество единой судьбы ШОС и вносить еще больший вклад в прочный глобальный мир и общее процветание.

"Нужно быть твердо уверенными в собственном политическом строе, категорически не допустить менторские или высокомерные нотки, твердо поддерживать усилия друг друга, направленные на поиск пути развития и модели управления согласно национальным реалиям, - сказал Си Цзиньпин. - Мы никогда не должны допускать никакого внешнего вмешательства во внутренние дела стран нашего региона под каким бы то ни было предлогом. Мы должны твердо держать будущее развития и прогресса наших стран в своих руках".

Си Цзиньпин призвал к углублению международного сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, содействуя справедливому и равноправному распределению вакцин и решительно выступая против любого акта политизации отслеживания происхождения вируса.

Си предложил ряд мер по укреплению сотрудничества между Китаем и другими странами ШОС

По его словам, в целях укрепления региональной безопасности ШОС должна принять жесткие меры против терроризма, сепаратизма и экстремизма, в том числе против Исламского движения Восточного Туркестана (запрещено в РФ).

Говоря о ситуации в Афганистане, он сказал, что странам ШОС необходимо усилить координацию, полностью задействовать такие платформы, как Контактная группа ШОС-Афганистан, и способствовать плавному переходу обстановки в Афганистане.

Подчеркнув открытость и интеграцию в содействии развитию стран ШОС, председатель КНР призвал к усилению взаимодополняемости между инициативой "Один пояс, один путь" и стратегиями развития стран ШОС, а также инициативами по региональному сотрудничеству - такими как Евразийский экономический союз.

"Чтобы способствовать восстановлению экономики стран ШОС после COVID, Китай продолжит делиться своими рыночными возможностями, будет стремиться достичь объема в 2,3 триллиона долларов в своей совокупной торговле с другими странами ШОС в последующие пять лет, а также улучшить свою торговую структуру и баланс", - сказал он.

Си предложил ряд мер по укреплению сотрудничества между Китаем и другими странами ШОС, в том числе запланированный запуск второй фазы специальной кредитной программы для развития сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

На встрече были начаты процедуры по принятию Ирана в члены ШОС, а также Саудовской Аравии, Египта и Катара - в качестве новых партнеров по диалогу. Также была принята декларация о 20-летии ШОС. Лидеры, участвовавшие во встрече, обязались поддерживать "шанхайский дух", который включает взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, консультации, уважение к различным цивилизациям и стремление к общему развитию, к строительству партнерских отношений, защите общих интересов стран и совместному противостоянию новым проблемам.

Подчеркивая солидарность в борьбе с пандемией и сотрудничество в различных областях для устойчивого развития в регионе, они пообещали поддерживать принцип многосторонности и выступать против односторонности, гегемонизма и вмешательства во внутренние дела других стран под лозунгом демократии и прав человека.

Они также выразили несогласие с политизацией спорта и поддержали Китай в проведении зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине.

В ходе встречи лидеры стран ШОС выразили обеспокоенность ситуацией в Афганистане, а также свою поддержку делу мира и восстановления страны, заявив, что ШОС будет играть позитивную роль в этом процессе.

Руководствуясь "шанхайским духом", ШОС развивает чувство инклюзивного сотрудничества между участниками и не нацелена на третьи стороны, подчеркнул доцент Российского университета дружбы народов Олег Тимофеев.

Он считает, что ШОС в тандеме с инициативой "Один пояс, один путь" послужит наиболее эффективной платформой для продвижения сотрудничества между региональными державами в области безопасности.