Нарышкин назвал непрофессиональным доклад разведки США о происхождении COVID

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин оценил как "очень непрофессиональный" доклад о происхождении коронавируса, ранее подготовленный спецслужбам США.

"Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно и выглядит очень непрофессионально", - сказал глава СВР в интервью RT.

По словам Нарышкина, это может быть связано с кризисом, вызванным усилиями политизировать деятельность американской разведки. При этом он подчеркнул, что окончательный ответ на вопрос о происхождении коронавируса должны дать ученые, а именно микробиологи и вирусологи.