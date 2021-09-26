Нарышкин: Россия готова к усилению НАТО в киберсфере

Наша страна может обеспечить себе информационную безопасность на фоне наращивания странами-членами НАТО потенциала в киберсфере. Об этом директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил в интервью RT.

"Конечно, мы следим за развитием ситуации в этой сфере, потому что мы не должны отстать, и мы должны обеспечить национальную безопасность, включая кибербезопасность… Мы видим, как наши партнеры наращивают свой наступательный киберпотенциал как в США, так и странах - членах НАТО, но я могу заверить зрителей этой программы, что Россия способна обеспечить и обеспечит информационную безопасность", - сказал глава СВР.

По словам Нарышкина, Россия вносит свой вклад в создание системы глобальной безопасности в киберсфере.