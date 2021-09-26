Названы новые красивые места Москвы для фотосессий

В этом году в рамках программы по благоустройству городских территорий приведены в порядок и обрели новый облик тысячи объектов. Самые красивые и необычные места для фотосессий собрали в этом материале.

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, работы прошли более чем на пяти тысячах объектов. В их числе набережные острова Балчуг, вылетные магистрали - участки Ленинского проспекта, проспекта Андропова, Звенигородского шоссе; улица Красная Пресня, территории возле новых и строящихся станций Московских центральных диаметров и Большой кольцевой линии метро.

"Созданы новые прогулочные зоны, уютные парки и скверы, где можно отдыхать и заниматься спортом. Благодаря масштабным программам благоустройства Москва сегодня по праву считается одним из самых красивых и удобных для жизни мегаполисов. Российская столица входит в пятерку наиболее привлекательных для инвесторов европейских городов и ежегодно подтверждает лидерство в рейтингах российских городов по индексу качества городской среды", - прокомментировал порталу мэра Москвы заммэра столицы Петр Бирюков.

Среди самых необычных мест - новый ракурс на парящий мост в Зарядье. Этот ракурс открывается с навесных балкончиков, расположенных на Раушской и Софийской набережных острова Балчуг.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Звездной привлекательности добавили парку у пруда Марс на северо-востоке столицы в районе Алтуфьево. Для любителей ярких фотографий здесь поставили световую инсталляцию в виде Солнечной системы. Также необычные светящиеся скамейки поставили в сквере у Амбулаторного пруда. Скамейки выполнены в виде турбин двигателя самолёта Як. В вечерние часы вид на эти скамейки напоминает огни взлетающего самолёта. А на обновленном пруду создали три плавающих световых фонтана.

Фото: NVO/ wikimedia.org

Недалеко от станции метро "Достоевская" создали арт-пространство "Квартал поэтов". Гости могут прочитать цитаты литераторов, музыкантов и режиссеров, нанесенные на стену из кортеновской стали (с эффектом ржавчины), а также посмотреть и сфотографировать арт-инсталляцию "Неизвестному поэту".

Фото: Е. Самарина/ mos.ru

Почти первоначальный облик обрела единственная сохранившаяся до наших дней кордегардия (помещение для караула, охраняющего ворота) Пресненской заставы. Ее отремонтировали и восстановили в парке Декабрьского восстания.

Фото: В. Новикова/ Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В живописном парке "Северные Дубки" в Восточном Дегунине для фотосессий отличным фоном станут фигуры слонов, бегемотов и медведя из искусственных растений. Схожие фигуры из искусственных растений теперь есть и в Коньково. Их расположили в благоустроенном квартале в границах Севастопольского проспекта, улиц Островитянова, Профсоюзной и Миклухо-Маклая.

Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Пока не выключили городские фонтаны, сфотографироваться можно на фоне светодинамического фонтана в виде парусной лодки в районе Зюзино. Он находится на благоустроенном участке Черноморского бульвара от Азовской улицы до Симферопольского бульвара. Сюда лучше отправиться вечером - фонтан украсили архитектурной подсветкой разных цветов.

Фото: mos.ru

На юго-западе столицы в районе Тропарево-Никулино интересно будет прогуляться по парку Летчиков-испытателей. Раньше здесь были учебный аэродром и школа младших авиационных специалистов связи. Теперь об этом напоминают солнечные часы в форме военного самолета и скульптура стрижей, которых называют королями неба.