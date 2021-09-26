Netflix показал сцены из "Ведьмака" с Нивелленом и Цири

После трейлера второго сезона "Ведьмака" Netflix приоткрыл завесу над двумя сценами из новых серий.

В первой из них Геральт (Генри Кавилл) и Нивеллен (Кристофер Хивью из "Игры престолов") дружески выпивают, развлекаясь метанием ножей в картину на стене. Персонаж Хивью - наполовину медведь, наполовину лев, приобрел свой облик в результате проклятия. Несмотря на клыки, он ведет с Ведьмаком довольно хорошо артикулированную светскую беседу, а грим скрадывает, но не скрывает узнаваемую мимику рыжеволосого норвежца. В конце 90-секундной сцены Геральт обвиняет Нивеллена в жульничестве в их состязании.

Во второй сцене Геральт бесцеремонно будит мирно спящую принцессу Цириллу (Фрейя Аллан) и приказывает ей немедленно покинуть их прибежище, потому что туда забралась брукса (высший вампир). Цири бежит в одном платье, а Геральт осторожно двигается по коридору под скрежещущие жутковатые звуки.

Второй сезон выйдет 17 декабря. Шоу уже продлено на третий сезон.