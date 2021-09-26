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26.09.2021 19:36
Рубрика: В мире

Сокращаются большие расстояния

Новая железная дорога раскрывает туристический потенциал на юго-востоке Тибета
Текст: Юань Шэнгао
Российская газета - Спецвыпуск № 220(8571)
Новый железнодорожный маршрут протяженностью 435 километров и связывающий тибетский административный центр Лхасу и округа - Лхокху на юге и Ньингчи на юго-востоке - расширил возможности для туризма в Тибетском автономном районе.
В июне с.г. начала работать железная дорога Лхаса-Ньингчи протяженностью 435 километров. Фото: Цзяо Хунтао / для China Daily В июне с.г. начала работать железная дорога Лхаса-Ньингчи протяженностью 435 километров. Фото: Цзяо Хунтао / для China Daily
В июне с.г. начала работать железная дорога Лхаса-Ньингчи протяженностью 435 километров. Фото: Цзяо Хунтао / для China Daily

Всего за месяц после открытия - с 25 июня и до конца июля - по ней проехали более 100 тысяч пассажиров, сообщили в китайской железнодорожной компании China State Railway Group.

Фото: Дацюн / China Daily
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Тибетские территории Лхасу, Лхокху и Ньингчи связаны географией и культурой. Однако раньше на переезд из одного города в другой уходили часы. С запуском нового железнодорожного сообщения время в пути, например, между Лхасой и Ньингчи сократилось с семи до трех с половиной часов. А поездка на новом поезде из Лхасы в Лхокху займет и вовсе всего 70 минут.

У округов на юго-востоке Тибета большой туристический потенциал. Ньингчи славится своими густыми девственными лесами, заснеженными горами, озерами, ледниками. Здесь богатое культурное наследие. В первой половине 2021 года Ньингчи посетило более 5 миллионов человек, что на 11 процентов больше, чем за тот же период 2019 года. Доход округа от туризма оценивается в 3,9 миллиарда юаней (608 миллионов долларов), что на 7 процентов больше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

И этим летом турпоток еще вырос. "Я видел группы, выстраивающиеся в очередь в туристических местах в Ньингчи. Кажется, что туристов намного больше, чем в предыдущие годы", - рассказал сотрудник центра туристических услуг округа Ньингчи Норбу Церинг.

Дорога Лхаса-Ньингчи - лишь один из примеров быстрого развития транспортной отрасли Тибета за последние семь десятилетий

"Благодаря запуску поездов наши односельчане могут продать больше местных продуктов и деликатесов приезжим. Два года назад я восхищался сверхскоростными поездами в других частях Китая и хотел, чтобы они однажды смогли добраться до моего родного города. Теперь моя мечта осуществилась", - поделился впечатлениями в Douyin - китайской версии TikTok блогер А Пу из Ньингчи.

Важно, что развитие железнодорожной сети дает возможность для движения китайских сверхскоростных поездов "Фусин" (Fuxing), во всех провинциальных регионах материковой части Китая. А через юго-восточный Тибет такие поезда проходят впервые.

В первой половине 2021 года Ньингчи посетило более 5 миллионов человек, что на 11 процентов больше, чем за тот же период 2019 года

Железная дорога по маршруту Лхаса-Ньингчи - лишь часть проекта Сычуань-Тибетской железной дороги, которая в будущем соединит Лхасу и Чэнду, административный центр соседней китайской провинции Сычуань.

Фото: api.sinorusfocus.com
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Дорога Лхаса-Ньингчи - лишь один из примеров быстрого развития транспортной отрасли Тибета за последние семь десятилетий, отмечают эксперты. "До 1951 года во многих местах не было нормальных дорог. Людям часто приходилось перевозить товары либо на себе, либо на спинах лошадей или яков, причем по пересеченной местности, - отметил партсекретарь Тибетского автономного района У Инцзе. - Теперь есть дороги, обеспечивающие доступ к деревням, небольшим городам и целым округам района. А по железной дороге путешественники приезжают в административный центр района, а также в городской округ Шигадзе. Цинхай-Тибетская железная дорога работает с 2006 года, а вторая крупная линия в рамках проекта Сычуань-Тибетской железной дороги начала работу в июне этого года".

Сегодня в Тибете развиваются различные виды транспортных сетей. По данным правительства автономного района, к концу 2020 года общая протяженность автодорог в Тибете достигла 119 тысяч километров. Местные аэропорты связывают Тибет с миром более чем по 140 воздушным маршрутам.

В мире Восточная Азия Китай Экономика Транспорт Железные дороги

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