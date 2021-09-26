Песков назвал "глупостью" возможные новые санкции США против россиян

По его оценке, возможное введение санкций в отношении высших чиновников РФ по рекомендации Конгресса США нанесет сокрушительный удар по итогам саммита РФ-США в Женеве.

Он назвал предложение "беспрецедентным". "Хочется надеяться, что такой глупости совершено не будет, а по-иному это квалифицировать не получается, - отметил Песков. - И что не будет просто секирой такой бездумной нанесен вред, причем сокрушительный, наверное, вред духу и атмосфере Женевы".

Впрочем, речь пока идет только о рекомендациях Конгресса США, где, по мнению пресс-секретаря главы государства, "сидит очень много таких оголтелых представителей".

"Кто-то отыгрывает свои обещания лоббистским компаниям, - пояснил он. - А мы знаем, что лоббистские компании работают днем и ночью за очень большие деньги. Кто-то из них просто пытается накачать себе рейтинг и уже заручиться поддержкой на следующие выборы".

Песков выразил сожаление, что в США "это не уходящая с годами мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии". "То есть, если как можно хуже говорить о России, тебя почтут большим патриотом", - добавил он.