Песков назвал Сирию темой предстоящей встречи Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции обсудят ситуацию в Сирии, включая Идлиб, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" (программа "Москва. Кремль. Путин").

Напомним, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся уже через несколько дней - турецкий лидер приедет в Россию​​​.

"Два президента проявили политическую волю и нашли в себе переговорные потенциалы для того, чтобы сесть, много часов просидеть и договориться. Договоренности были достигнуты", - напомнил Песков.

"К сожалению, с тех территорий продолжается террористическая активность. Это неприемлемо, это опасно. Это мешает процессу урегулирования в Сирии", - пояснил он, добавив, что все это наверняка будет звучать на переговорах.

У президентов доверительные рабочие, очень хорошие и предрасполагающие к серьезным переговорам отношения, оценил Песков. Высказывания Эрдогана по Крыму не рушат перспективы его успешного визита в Россию, объяснил он.

"Я бы не стал как-то так излишне экзальтировать ситуацию. Все-таки Турция - это наш партнер, с которым у нас весьма развитые отношения и - на фоне этих развитых отношений - с которым также у нас сохраняются разногласия", - заметил пресс-секретарь президента РФ.

Позиция Анкары по Крыму хорошо известна, и они ее не скрывали, продолжил Песков. Заявления турецкого лидера чуть-чуть оставили неприятный след.

"Но, тем не менее, это никоим образом не рушит перспективы проведения успешного, содержательного и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию", - подчеркнул он.