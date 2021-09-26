Песков назвал Сирию темой предстоящей встречи Путина и Эрдогана

Новости

В Кремле заявили о готовности "Газпрома" к увеличению поставок в Европу 15:21
Путин встретится с Мишустиным и проведет Совбез 15:13
Песков назвал "глупостью" возможные новые санкции США против россиян 15:13
В Москве ТЦ "Метрополис" могут закрыть из-за "подбородочников" 15:09
Песков назвал препятствие для встречи Путина с Зеленским 14:58
"Метрополису" грозит закрытие на 90 суток за нарушение масочного режима 14:53
Песков рассказал об отношении Путина к выборам в Госдуму 14:42
Талибы в провинции Гильменд запретили делать прически и подстригать бороды 14:33
В Москве вооруженный водитель Mercedes скрылся от полиции 14:22
Поваленные деревья и ДТП: На Кемерово обрушился первый снегопад 14:11
Лашет нарушил тайну голосования на избирательном участке 13:51
В Краснодаре экстренно приземлился самолет, в который ударила молния 13:44
В Подмосковье семья погибла от отравления грибами 13:43
Видео: Спасатели выдвинулись на Эльбрус за телами альпинистов 13:31
В Вуппертале приостановили голосование из-за бомбы Второй мировой войны 13:08
Умер основатель и вокалист группы Status Quo Алан Ланкастер 13:01
На выборах в Берлине за порядком следят почти две тысячи полицейских 13:00
Защита остановила энергоблок Калининской АЭС 12:59
Названы лучшие города для построения карьеры в России 12:36
Более 650 жителей Северной Осетии записались в солдаты-контрактники 12:29
В Крыму оценили вероятность силового захвата Крыма Украиной 12:28
Умер экс-футболист "Зенита" Сергей Герасимец 12:10
Карасев назначен главным арбитром матча "Порту" - "Ливерпуль" 12:04
Нарышкин: Россия готова к усилению НАТО в киберсфере 11:48
Глава СВР назвал непрофессиональным доклад разведки США о происхождении COVID 11:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
26.09.2021 14:59
Рубрика: Власть

Песков назвал Сирию темой предстоящей встречи Путина и Эрдогана

Текст: Кира Латухина
Президенты России и Турции обсудят ситуацию в Сирии, включая Идлиб, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" (программа "Москва. Кремль. Путин").
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Стали известны подробности отдыха Путина и Шойгу в тайге

Напомним, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся уже через несколько дней - турецкий лидер приедет в Россию​​​.

"Два президента проявили политическую волю и нашли в себе переговорные потенциалы для того, чтобы сесть, много часов просидеть и договориться. Договоренности были достигнуты", - напомнил Песков.

"К сожалению, с тех территорий продолжается террористическая активность. Это неприемлемо, это опасно. Это мешает процессу урегулирования в Сирии", - пояснил он, добавив, что все это наверняка будет звучать на переговорах.

У президентов доверительные рабочие, очень хорошие и предрасполагающие к серьезным переговорам отношения, оценил Песков. Высказывания Эрдогана по Крыму не рушат перспективы его успешного визита в Россию, объяснил он.

"Я бы не стал как-то так излишне экзальтировать ситуацию. Все-таки Турция - это наш партнер, с которым у нас весьма развитые отношения и - на фоне этих развитых отношений - с которым также у нас сохраняются разногласия", - заметил пресс-секретарь президента РФ.

Позиция Анкары по Крыму хорошо известна, и они ее не скрывали, продолжил Песков. Заявления турецкого лидера чуть-чуть оставили неприятный след.

"Но, тем не менее, это никоим образом не рушит перспективы проведения успешного, содержательного и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию", - подчеркнул он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент

Главное сегодня

Встреча президента с лидерами прошедших в Госдуму партий. Главное
Глава СВР назвал непрофессиональным доклад разведки США о происхождении COVID
На место крушения Ан-26 под Хабаровском прибыли специалисты МАК
Лавров: Мали обратилась к российской ЧВК для помощи в борьбе с терроризмом
Вильфанд пообещал "золотую осень" жителям центра европейской части России
В ПФР разъяснили порядок увеличения пенсий
Верховный суд обязал банкиров сообщать взыскателям, сколько денег у должника