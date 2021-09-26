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26.09.2021 17:04
Рубрика: Власть

Песков не исключил введения ответственности за призывы к санкциям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность введения Госдумой ответственности за призывы к иностранным государствам накладывать санкции на Россию.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Песков напомнил, что этот вопрос неоднократно поднимался ранее. Сейчас всё зависит от настроений нового состава Думы, отметил он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".

"До сих пор никаких шагов предпринято не было. Но, с другой стороны, сейчас будет новая Дума совсем скоро. Посмотрим, какие настроения возобладают там", - сказал Песков.

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