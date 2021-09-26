Песков рассказал об отношении Путина к выборам в Госдуму

Прошедшие выборы президент считает очень конкурентными и прозрачными. Об этом заявил пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" (программа "Москва. Кремль. Путин").

"Насколько мне известно, он относится к выборам, как к действительно очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым", - сказал Песков.

Президент заранее затребовал информацию, что такое дистанционное электронное голосование, что оно гарантирует честность и открытость выборов. Напомним, что Владимир Путин проголосовал именно таким образом, и это о многом говорит - ведь его вряд ли можно назвать "страстным поклонником" всего электронного.

Сам Песков также считает, что электронное голосование - прекрасная практика. Он уже вторые выборы голосует именно так и уже не хотел бы ходить на участок, даже когда пандемия уйдет. Пресс-секретарь главы государства надеется, что дискуссии вокруг этого способа отдать свой голос иссякнут. В столичном штабе по наблюдению за выборами, например, прекрасно отвечают на все вопросы и все объясняют.

"Я, например, лично как избиратель, надеюсь, что программа по расширению электронного голосования будет продолжена и расширена на следующую порцию городов с тем, чтобы потом уже стать всероссийской", - заметил Песков.