Песков рассказал про обеспечение безопасности Путина на отдыхе

Президент РФ Владимир Путин в начале сентября несколько дней провел в Сибири, во время отдыха его безопасность обеспечивается должным образом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

После Восточного экономического форума и посещения космодрома "Восточный" Владимир Путин провел короткий отпуск в соседнем регионе, "это территория, которая частично примыкает к Саяно-Шушенскому заповеднику", сообщил Песков. Путин по-прежнему сохраняет личный контроль за биологическими программами по сохранению животных, сказал он.

"Дикая природа есть дикая природа, ее никто не может обуздать", - заметил Песков. На вопрос, занимается ли кто-то безопасностью Путина во время такого отдыха, он ответил: "Безусловно". "Занимаются постоянно те, кому это положено", - пояснил он.