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Появился первый тизер сериала Netflix "Викинги: Вальгалла"

Новости
    26.09.2021, 21:39
Текст:   Юлия Авакова

Американо-канадо-ирландский сериал "Викинги" получит спин-офф под названием "Викинги: Вальгалла" (Vikings: Valhalla), который выйдет на сервисе потокового видео Netflix в 2022 году.

Фото: kinopoisk.ru
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Сценаристами проекта станут Джеб Стюарт и Майкл Херст (плотно работавший над "Викингами") . Анонсированное продолжение будет посвящено исторической эпохе, сменившей ту, что была показана в оригинальных "Викингах" - героями новых серий станут такие персонажи как Лейф Эрикссон, Фрейдис Эриксдоттир, Харальд III Суровый и Вильгельм I Завоеватель .

Среди актеров, принимающих участие в съемках, значатся Лаура Берлин, Сэм Корлетт, Брэдли Фригард, Фрида Густавссон, Кэролайн Хендерсон, Йоуханнес Хёйкюр Йоуханнессон, Поллианна МакИнтош, Асбьёрн Крог Ниссен, Дэвид Оукс, Джулиан Сигер и другие.

Netflix планирует запуск сериала на своем сервисе в 2022 году.

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