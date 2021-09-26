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26.09.2021 20:19
Рубрика: Экономика

Получится ли использовать "Северный поток-2" на полную мощность

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(8571)
Правила Евросоюза ограничивают для "Газпрома" возможности использовать "Северный поток-2" на полную мощность - 55 млрд кубометров газа в год. Компания сможет прокачивать по маршруту не более 27,5 млрд кубометров. Но любое правило можно или обойти, или начать соответствовать ему. Есть такая возможность и у экспорта российского газа.

Газовая директива ЕС ограничивает до 50% возможность использования трубопровода для его владельца. В случае с "Северным потоком-2" - это "Газпром", и он же является единственным экспортером нашего газа по российским законам. Но у нашей страны есть несколько вариантов, как можно обойти это требование ЕС.

Фото: Сергей Куксин/РГ
В России может появиться еще один экспортер природного газа

Применение этого правила к российскому газопроводу оспаривается оператором его строительства - компанией Nord Stream AG в европейских инстанциях. Правда, пока безуспешно. Позиция компании логична. Задержка в строительстве произошла не по вине участников проекта, а из-за политических решений США, страны, не имеющей никакого отношения к газопроводу. Поправки в газовую директиву вступили в силу 23 мая 2019 года, когда газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения.

Применение обновленной газовой директивы ЕС к "Северному потоку-2" в этом случае противоречит принципу о защите инвестиций. В проект было уже вложено несколько миллиардов евро, когда Еврокомиссия объявила о своем плане изменить правила. Но эксперты признают, шансы компании добиться справедливости в суде невелики.

Другой вариант более изящный. У России есть возможность даже не обойти газовую директиву ЕС, а ей соответствовать, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Заключается она в допуске в экспортную трубу газа сторонних производителей. "Роснефть" уже сейчас готова поставлять в трубу "Северного потока-2" 10 млрд кубометров газа в год. В плюс такого варианта можно записать, что у "Роснефти" уже есть соглашение на поставки газа с британской BP. Рабочий контракт не получается подписать из-за отсутствия у компании доступа к экспорту газа.

По мнению Андрианова, объем 10 млрд кубометров, конечно, не решает проблему 50-процентного заполнения "Северного потока-2" альтернативным (то есть не принадлежащим "Газпрому") газом, но ресурсные возможности "Роснефти" не ограничиваются этим количеством.

Эксперты считают, что газовые котировки продолжат держаться на высоком уровне - выше 450 долларов за тысячу кубометров

Компания в этом году запустила свой крупнейший проект "Роспан" с годовой добычей порядка 21 млрд кубометров газа. В первом квартале была введена в опытно-промышленную эксплуатацию первая очередь проекта, к концу года будет запущена вторая очередь, что приведет к значительному росту добычи в 2022 году. Также в стадии активной реализации находится газовый проект Харампур. Компания планирует запустить его в конце 2022 года с выходом на полку 11 млрд кубометров газа в 2023 году. Кроме этого есть еще газовые ресурсы у "НОВАТЭКа", "ЛУКОЙЛа" и "Сургутнефтегаза", которые также не имеют доступа к экспортной трубе.

"Роснефть" готова платить повышенный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) - около 5 тысяч рублей за тысячу кубометров газа. Для бюджета это означало бы до 37 млрд рублей дополнительных доходов при экспорте 10 млрд кубометров в год. Если же экспортные поставки вырастут, компания планирует обеспечить бюджету до 150 млрд рублей доходов дополнительно. В целом реализация этой инициативы может ежегодно приносить бюджету до 1,3 трлн руб. дополнительных доходов. Практически это та сумма, которую сегодня теряет Россия из-за недопуска в трубу независимых производителей газа, отмечает Андрианов.

Здесь нужно обратить внимание, что эти расчеты привязаны к сегодняшним рекордным ценам на газ на спотовом рынке - по контрактам, предусматривающим срочную доставку и оплату товара. Эти цены могут измениться как в большую, так и в меньшую сторону, а с ними вместе вырасти или снизиться доходы российского бюджета. Сейчас эксперты сходятся, что газовые котировки продолжат держаться на высоком уровне - выше 450 долларов за тысячу кубометров, хотя и отойдут от рекордных значений.

Фото: EPA-EFE/ADAM BERRY
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Еще одним вариантом решения проблемы может стать переход или выкуп права собственности отрезка трубопровода в экономической зоне стран ЕС третьей стороной. В этом случае "Газпром" перестанет быть владельцем трубы, где действуют законы Европы. Но это юридическая уловка, на которую в мире отреагируют соответствующим образом. Особенно старые, проверенные противники "Северного потока-2" - Украина, Польша, страны Прибалтики и США, которые уже сейчас рассматривают дополнительные санкции против российского проекта.

Поэтому наиболее перспективен вариант с допуском к экспортной трубе других компаний. Это будет соответствовать общемировому тренду - снятию искусственных ограничений по входу на рынок, на доступ к инфраструктуре, экспорту и импорту газа. В конце концов, именно либерализация газовой отрасли в США сформировала необходимые предпосылки для сланцевой революции, превратившие США в крупнейшего производителя и экспортера газа в мире. К тому же о допуске к экспорту газа разных компаний в нашей стране говорится уже достаточно давно.

Присутствие на европейском газовом рынке разных российских компаний станет серьезным доводом против возможного возобновления экспансии американского сжиженного природного газа (СПГ).

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Международные организации Европейский союз Газопровод "Северный поток-2"

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