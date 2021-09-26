Посол Италии в России Паскуале Терраччано о любви, визах и будущем Европы

Посол Италии Паскуале Терраччано завершает свою работу в России. Перед отъездом в Рим он подвел итоги прошедших четырех лет на "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты".

Посол Паскуале Терраччано: В Италии я возглавлю генеральную дирекцию по публичной и культурной дипломатии. Очень надеюсь, что эта должность даст мне возможность почаще возвращаться в Россию, в том числе по работе. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Господин посол, половина срока вашей работы в нашей стране пришлась на пандемию коронавируса. Как вы пережили ее в России? Где смогли побывать? Какие культурные и экономические мероприятия вам удалось провести? А что не успели или не смогли сделать из-за ограничений и оставляете своему преемнику?

Паскуале Терраччано: Работа посольства ни на день не прекращалась даже во время "локдауна". Мы провели множество онлайн-мероприятий, разумеется, при соблюдении всех необходимых мер по предотвращению распространения коронавируса. Это было сложное время для всех, оно вынудило нас полностью изменить образ жизни, а следовательно, и работу. Мы решили не проводить концерты и мероприятия в здании посольства, а некоторые выставки пришлось перенести из-за того, что кураторы и художники не могли путешествовать. Кроме того, мы были вынуждены отказаться от проведения Недели итальянской кухни и встреч с предпринимателями, дизайнерами, архитекторами из Италии. Я был этим очень огорчен и надеюсь, что мой преемник сможет возобновить традицию проведения таких мероприятий. Тем не менее я горжусь тем, что мне удалось организовать ряд масштабных событий, как только это стало возможным. Так, Италия была страной-партнером на выставке "Иннопром", которая прошла в июле в Екатеринбурге. Итальянскую делегацию, в которой были представлены более 50 компаний, возглавил министр экономического развития Джанкарло Джорджетти. Мы также организовали там обширную культурную программу, включавшую выставку, посвященную Леонардо да Винчи, кинематографические фестивали, экспозиции индустриального дизайна и фотографии, концерт в филармонии и гастрономические дегустации. Кроме того, в октябре прошлого года в Москве прошло - хоть и в сокращенном формате - заседание итало-российского Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, на котором присутствовали его сопредседатели - министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Мы также приняли участие в Петербургском форуме. В общем, итало-российские экономические отношения вновь показали свою прочность и способность выдержать временные сложности. То же самое, бесспорно, можно сказать и о культурном измерении наших отношений. Я не раз убеждался в ходе своей работы здесь, что стран, с которыми Италию связывает столь ярко выраженное cродство в сфере культуры, как с Россией, немного.

От Калининграда до Владивостока

Если вспомнить эти четыре года, проведенные в нашей стране, что вас удивило, потрясло?

Паскуале Терраччано: Чтобы обо всем рассказать, понадобятся еще четыре года. Это было очень насыщенное время, очень интересное, хоть и не без сложностей. Я уезжаю с ощущением, что ничто не в состоянии изменить симпатию и взаимное расположение между нашими народами. Я бывал в Советском Союзе в 1973 году, объехал Москву, Санкт-Петербург, Золотое кольцо. Позже я неоднократно возвращался сюда по работе. Но по-настоящему я познакомился с Россией только за эти четыре года, потому что я посетил 25 регионов, областей и автономных республик: я объехал Россию от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Астрахани и до Республики Адыгея. Конечно, Россия огромная страна, я не могу сказать, что за четыре года узнал ее всю. Но я составил себе о ней достойное представление.

Вы ведь можете после некоторого перерыва снова вернуться в Москву, чтобы продолжить познание России.

Паскуале Терраччано: В Италии я возглавлю генеральную дирекцию по публичной и культурной дипломатии. Это совершенно новое подразделение, которое сейчас создается. В мои обязанности будет входить работа с медиа, с аналитическими центрами, планирование мероприятий в сфере культуры. Очень надеюсь, что эта должность даст мне возможность почаще возвращаться в Россию, в том числе по работе.

Культурная дипломатия в действии: римская пьяцца Маттеи напоминает об одноименном стихотворении русского поэта Иосифа Бродского. Фото: Юрий Лепский

Я не раз убеждался в ходе работы здесь, что стран, с которыми Италию связывает столь ярко выраженное сродство в сфере культуры, как с Россией, немного

Я влюблен в Москву и Санкт-Петербург

В Москве вы сделали очень много для установления культурных контактов между Италией и Россией. Какие масштабные мероприятия прошли за это время и какие у вас будут планы на этот счет в новой должности?

Паскуале Терраччано: Работая в Москве, я занимался итальянскими культурными мероприятиями в России. Несмотря на ограничения, продиктованные чрезвычайной ситуацией в здравоохранении, удалось организовать несколько масштабных выставок в рамках перекрестного года музеев 2021-2022. Этому проекту в наших странах придают большое значение, он позволит в будущем расширить сотрудничество между нашими музеями. С итальянской стороны, если вспомнить самые недавние инициативы, стоит назвать выставку, посвященную Помпеям в Эрмитаже, а также выставки "Московская жизнь Джамбаттисты Тьеполо и его сына Джандоменико" в ГМИИ им. Пушкина, "Искусство Средневековья. Шедевры из собрания Национальной галереи Умбрии" в Государственном Эрмитаже, "Сиена на заре Ренессанса", которая все еще идет в ГМИИ им. Пушкина, "Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм из Русского музея и частных коллекций" в Русском музее и "Под маской Венеции" в Царицыно. Мы также провели несколько менее масштабных, но ярких мероприятий, например, привезли картину Боттичелли во Владивосток. Еще мы проводили итальянские фестивали и в таких известных местах, как Плес, и в менее известных - как Сатка в Челябинской области в сердце промышленной России. Хотя я влюблен в Москву и Санкт-Петербург, в эти четыре года я старался организовывать мероприятия и в регионах. Кроме того, я и сам старался ездить по стране, потому что и экономические отношения работают не только с Москвой и Санкт-Петербургом: их нужно поддерживать и развивать в регионах, в областях, автономных республиках. До пандемии средним показателем для всей сети итальянских государственных учреждений в России, включая посольство, консульство и институт культуры, было около 200 культурных мероприятий в год. И мы продолжаем работать над множеством других проектов.

Так что, как вы видите, я и до назначения на новую должность верил в культурную дипломатию.

Пандемия коронавируса наложила отпечаток на все области жизни, и многое из того, о чем мы говорили в 2018 году, когда вы только приехали в Москву, либо стало неактуально, либо трансформировалось во что-то другое. О турпоездках в Италию сейчас можно только мечтать, но все же в мае вы объявили о возобновлении виз тем, кто не успел использовать их из-за пандемии. Есть ли цифры о том, сколько россиян воспользовалось этой возможностью? И, конечно, понятно, что никто сейчас точно не знает, как будет развиваться ситуация, однако не могу не спросить: когда, по вашим ощущениям, мы сможем снова ездить в Италию?

Паскуале Терраччано: С 1 мая по сегодняшний день мы выдали около 25 300 виз. Большинство из них переоформлены тем, у кого уже были туристические визы, но они остались неиспользованными в прошлом году из-за пандемии. Чтобы переоформить визы этого типа и использовать их, как только нынешние ограничения будут отменены, не требуется предъявлять новые авиабилеты или подтверждения брони в гостиницах. Мы хотели избежать огромного наплыва людей в консульство в тот момент, когда границы снова будут открыты. Конечно, сейчас трудно прогнозировать, когда станет возможным открытие границ и полноценное возобновление путешествий, но одно можно сказать точно: чтобы вернуться к нормальной жизни, необходимо взять пандемию под контроль во всех странах. И в данный момент единственный способ сдерживания пандемии - это массовая вакцинация населения.

Сделано совместно с Италией

Как вы оцениваете перспективы российского рынка для итальянских компаний, в том числе в условиях пандемии? Упал ли товарооборот между нашими странами и какова тенденция на ближайшее будущее?

Паскуале Терраччано: Да, в 2020 году товарооборот снизился, но это было глобальное явление. Статистические данные за первые месяцы 2021 года указывают на совершенно иную тенденцию: двусторонний торговый обмен стремительно восстанавливается, и импорт из Италии в Россию вырос более чем на 20 процентов, а российский в Италию находится в районе 30 процентов. Так что мы скоро вернемся к уровню до пандемии. И, как я все время говорю, мы смотрим не только на торговое взаимодействие, но и на промышленное сотрудничество. В России знают и очень ценят технические ноу-хау наших компаний. Это делает их идеальными партнерами для различных совместных проектов и для участия в диверсификации, модернизации российской экономики, которая продолжается уже несколько лет. Итальянских компаний, которые за эти годы приняли решение открыть здесь производство или основать совместные предприятия с российскими фирмами, немало. И я считаю, что их примеру должны последовать и другие, чтобы наряду с традиционным "Made in Italy" - "Сделано в Италии" развивать направление "Made with Italy" - "Сделано совместно с Италией". Эти экономические модели дополняют друг друга, их цель - расширять возможности взаимодействия с итальянским бизнесом.

В наших предыдущих интервью вы говорили, что предпринимаете усилия, чтобы итальянский сыр пармезан исключили из так называемых санкционных списков, потому что он безлактозный.

Паскуале Терраччано: Мои усилия по разрешению вопроса с пармезаном, к сожалению, не принесли результата. Я долго думал, как решить эту проблему. Мне казалось, что можно попробовать дать сигнал к разрядке посредством исправления конкретного технического вопроса. У меня непереносимость лактозы, поэтому я прекрасно знаю, что пармезан ее не содержит, и очень много его ем. И поскольку мне когда-то объяснили, что российские продуктовые санкции касаются свежих продуктов, и сыров в том числе, я подумал, что к пармезану это не относится, потому что он не из этой категории. И я снискал некоторые симпатии на политическом уровне в этой моей небольшой баталии, но я недооценил нежелание технических специалистов признать, что они допустили ошибку.

Кого вы видите лидером Евросоюза после ухода канцлера Германии Ангелы Меркель из политики?

Паскуале Терраччано: Очевидно, что уход канцлера Меркель будет значить для Европы потерю фигуры большого авторитета и опыта. Но сила Евросоюза заключается в поиске общих решений проблем и учете интересов всех государств-членов. Я уверен, что и те, кто возглавит Германию после ухода Ангелы Меркель, не откажутся от этого подхода. А сейчас, мне кажется, неуместно говорить о будущем лидере ЕС. В Европе есть блестящие лидеры, например, наш премьер-министр Марио Драги. Полагаю, что он сможет стать фигурой, на которую будет ориентироваться весь ЕС. Это человек, который пользуется уважением во всем мире, который несколько лет назад, будучи председателем Европейского центрального банка, спас евро. Кроме того, Драги, как любой хороший итальянец, - не тот человек, который пытается навязать другим свою точку зрения, а тот, который старается прийти к консенсусу. Так что это мягкая сила в непосредственном исполнении.

Однажды вы назвали Италию культурной империей…

Паскуале Терраччано: Вот именно, и речь идет как раз о мягкой силе. Открывая выставки, я обычно говорю, что мне очень приятно представлять культурную сверхдержаву. Я горжусь тем, что представляю страну, мощь которой основывается на культуре, а не на оружии.

Четыре года - большой срок для любого человека. Скажите, менялось ли за это время ваше представление о России и о русских? И можно ли сказать, что вы уезжаете из России с любовью?

Паскуале Терраччано: Да! Я всегда любил Россию, но поначалу эта любовь была опосредована моими представлениями об этой стране. Сейчас, когда я уезжаю, эта любовь больше укоренена в реальности. Что же я понял за эти годы? Я понял, что Россия - это не только страна великой культуры, но и страна "великокультурных людей". На меня произвела большое впечатление публика в театрах и концертных залах - разнообразная и с точки зрения возраста, и с точки зрения социального "бэкграунда". Вы знаете, я никогда особенно не верил в евразийское призвание вашей страны, и теперь совершенно убежден, что глубинная судьба России и россиян - это европейская судьба. Может быть, не с экономической или политической точек зрения, но с культурной точки зрения это так. А ведь в глубине души лежит именно культурное родство, а не экономические и политические интересы.

А представьте себе, что что-то произошло, например, нелетная погода, и вдруг ваш рейс домой переносится на сутки. Куда бы вы пошли в Москве в этот свободный день?

Паскуале Терраччано: На Чистые Пруды. Я всего пару раз гулял в этом районе, хотя мне там очень нравится. И я всегда говорил, что мне бы хотелось вернуться туда без каких-то дел, без графика, и просто погулять.

Импорт из Италии в Россию вырос более чем на 20 процентов, а российский находится в районе 30 процентов. Так что мы скоро вернемся к уровню до пандемии

В спорте есть высшая справедливость

В череде дел успеваете ли вы следить за спортивными событиями? Мы успеваем, и мы восхищаемся итальянской футбольной сборной, которая установила мировой рекорд по количеству игр, проведенных без поражений.

Паскуале Терраччано: Я думаю, что в спорте тоже есть высшая справедливость. В первый год своей работы здесь я испытал немало страданий, поскольку в России проходил прекрасно организованный чемпионат мира, а Италия на него не прошла. Но мне довелось испытать вкус реванша, потому что этим летом в посольстве мы смотрели на большом экране финал чемпионата Европы, и я почувствовал себя удовлетворенным. После победы итальянской сборной было очень приятно слышать, как сигналят проезжающие машины, видеть итальянский флаг у россиян.

В одном из предыдущих интервью "РГ" вы сказали, что сами просили главу МИД Италии назначить вас послом именно в Москву. Не пожалели?

Паскуале Терраччано: Если быть точным, я попросил об этом тогдашнего премьер-министра, бывшего министра иностранных дел Паоло Джентилони. И я ни разу об этом не пожалел, ни на одно мгновение. Это был потрясающий опыт.