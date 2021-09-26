Посол РФ в ФРГ надеется, что политика не повлияет на "Северный поток-2"

Москва рассчитывает, что политическая конъюнктура в ФРГ не окажет влияния на эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2". Как сообщает ТАСС, об этом в воскресенье заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

"Что касается "Северного потока-2", то ожидание здесь одно: заключенные договоры надо выполнять, невзирая на соображения политической конъюнктуры. Исходим из того, что ответственность, связанная с работой в составе нового правительства, побудит политических деятелей, пытающихся сегодня дискредитировать проект, отказаться от предвыборной риторики в пользу серьезной работы на благо страны, энергобезопасности Европы в целом", - отметил глава посольство России в ФРГ.

"Абсолютному большинству германских политиков очевидно: в условиях "энергетического разворота", отказа от атомной энергетики и угледобычи стране не обойтись без газа как "переходного сырья", добавил дипломат.