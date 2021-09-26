Правительство предлагает новые основания для прекращения судом уголовного дела

Интересные поправки в Уголовно-процессуальный кодекс поступили на рассмотрение в Государственную Думу. Они касаются так называемого частного обвинения в совершении уголовного преступления.

Для тех, кто с этим не сталкивался, объясним - частное обвинение это одна из разновидностей обвинения. Ее особенность в том, что уголовное преследование гражданина возбуждается не прокурором или следователем от имени государства. А просто по жалобе пострадавшего человека или его близких.

Можно предъявить гражданину частное обвинение лишь по нескольким не тяжким статьям Уголовного кодекса - клевета, нанесение легких телесных повреждений, побои от того человека, которого уже за это действие однажды штрафовали.

Но в таком случае, обличать обидчика перед судьей в делах частного обвинения придется полностью частному обвинителю. Или его представителям, которыми могут быть законные представители или адвокаты. В общем, частный обвинитель - сам себе и следователь, и прокурор.

Новый законопроект говорит, что неявка в суд частного обвинителя без уважительных причин станет основанием для прекращения уголовного дела.

Подчеркнем, что автором такого законопроекта выступило правительство. Поправки предлагается внести в статью 24 УПК ("Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела") и статью 249 УПК ("Участие потерпевшего").

Проект закона предлагает считать, что неявка в суд частного обвинителя без уважительных причин станет основанием для прекращения уголовного дела

Законопроект появился не сам по себе. Он подготовлен с учетом решения Конституционного суда, которое он вынес весной этого года. В постановлении от 13.04.2021 Конституционный суд признал не соответствующими Основному Закону страны несколько статей УПК.

По мнению Конституционного суда, прекращение дела, если обиженный не пришел на суд, способно повлечь негативные последствия для самого жалобщика. Потому что его можно было привлечь к административной, дисциплинарной или материальной ответственности. Решение о прекращении дела реально было использовать против самого заявителя.

Напомним, что сейчас основанием для прекращения уголовного дела является отсутствие события преступления, состава преступления, истечение сроков давности, смерть подозреваемого или обвиняемого и отсутствие заявления потерпевшего.

Процедура таких дел не сложная. Дело частного обвинения человек относит непосредственно мировому судье с копиями по числу граждан, против которых он считает, что надо возбудить уголовное дело. Часто потерпевший очень мало знает об обидчике, куда меньше, чем требуется для привлечения его к уголовной ответственности. В этом случае мировой судья отказывает в принятии заявления и отправляет его руководителю следственного органа или начальнику органа дознания, чтобы те добавили необходимое.

Важный момент - если все документы в порядке, то судебное разбирательство должно быть начато не раньше трех и не позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления.

Потом в течение недели мировой судья должен вызвать того, против которого подано заявление, ознакомить его с материалами уголовного дела, вручить копию поданного заявления, разъяснить права подсудимого и выяснить, кого необходимо вызвать в суд в качестве свидетелей защиты.

В случае прекращения дела примирением к подсудимому может быть предъявлен гражданский иск

Очень часто человек, против которого подано заявление, приносит в суд встречное заявление, которое может быть соединено в одно производство с первоначальным, при этом рассмотрение дела может быть отложено на срок не более трех суток.

Во время подготовки и проведения суда мировой судья по ходатайству сторон может оказать им содействие в собирании таких доказательств, которые не могут быть получены ими самостоятельно. А еще судья обязан объяснить сторонам возможность примирения. В случае поступления заявлений о примирении производство по уголовному делу по постановлению мирового судьи прекращается.

В таких делах есть несколько моментов, которые следует знать.

Во-первых, при оправдании подсудимого суд вправе взыскать издержки полностью или частично с того, кто пожаловался. Во-вторых, в случае прекращения дела примирением сторон к подсудимому может быть предъявлен гражданский иск о возмещении морального и материального ущерба. Постановление о прекращении уголовного дела станет одним из доказательств по гражданскому делу. В-третьих, дело частного обвинения может быть возбуждено следователем и при отсутствии заявления потерпевшего, если преступление совершено против слабого, инвалида или беспомощного.