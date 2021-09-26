Путин обсудил работу Госдумы с лидерами прошедших в парламент партий

Президент Владимир Путин в формате видеоконференции побеседовал с руководством партий, которые проходят в Госдуму по итогам голосования. Он призвал законодателей работать слаженно и открыто в решении общих задач на благо страны и граждан, а также предложил выдвинуть на должность спикера Вячеслава Володина.

Владимир Путин: Не важно, кто в какой партии, все, что обещали, безусловно, нужно выполнять. Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

"Выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке: в них приняли участие больше половины избирателей", - оценил Владимир Путин. "Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", - подчеркнул он.

Успех был достигнут в непростой конкурентной борьбе, а убедительная победа "Единой России" доказала, что эта партия - по-прежнему лидер. Выборы проходили на фоне пандемии, снижения реальных доходов людей, нестабильности на мировых рынках. По основным экономическим показателям Россия только сейчас вышла на докризисный уровень, но далеко не все могут сразу почувствовать эту позитивную динамику, отметил Путин. К сожалению, полностью исключить негативные последствия общемировой пандемии невозможно, но с возникшими проблемами Россия справляется лучше, чем многие другие страны, сравнил он.

Власти постарались максимально смягчить удар, оказали масштабную помощь тем, кто потерял работу, семьям с детьми, поддержали стратегические отрасли, коллективы, малый и средний бизнес, обеспечили быстрое восстановление экономики. Все это - во многом благодаря слаженной работе правительства и парламента, ведь в самые критичные моменты все фракции работали солидарно. Результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика, оценил президент. Запас прочности и резервы позволили в сложной ситуации поддержать и экономику, и граждан.

"Выборы - безусловно, важный, знаковый, но лишь очередной этап в жизни каждой партии и всей страны", - продолжил Путин. Впереди напряженная повседневная работа на благо России и ее граждан. Роль Госдумы в соответствии с обновленной Конституцией значительно возросла, повысилась и ответственность депутатов, в первую очередь за реализацию обязательств, взятых в ходе выборной кампании. "Не важно, кто в какой партии: все, что обещали, безусловно нужно выполнять", - подчеркнул президент. Максимально интенсивный, публичный, открытый стиль работы должен быть нормой. Общих вызовов и задач много. Нужно до минимума свести уровень бедности, улучшить условия жизни, повысить уровень и доступность для всех качественного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей. "И нужно, безусловно, повысить темпы роста экономики", - заявил президент. "Все это не просто общие, а объединяющие нас задачи", - сказал он.

Путин высоко оценил работу Вячеслава Володина и сказал, что он вполне достоин возглавить Госдуму восьмого созыва

Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев поднял тему зарплат учителей, предложив ввести единый федеральный оклад и сократить отчетность. Еще одна идея - реформировать Рособрнадзор. Внимания теме образования уделяется много, но недостаточно, согласился Путин. И главная проблема, конечно, - это уровень доходов. Решать ее нужно не отдельными выплатами, а системно, считает он. Говоря про Рособрнадзор, Путин заметил, что ликвидировать можно все, но что толку. "Кто-то должен следить за качеством образования и за тем, чтобы оно было доступно... на всей территории страны", - сказал он, не исключив изменений в работе этого ведомства.

Лидер ЛДПР начал с кадров: попросил поддержать кандидатуру Леонида Слуцкого на посту главы Комитета по международным делам. Кроме того, Владимир Жириновский предложил президенту пообщаться тет-а-тет, и оказалось, что такие встречи запланированы на октябрь. Путин одобрительно отозвался и о работе Слуцкого, и о перспективах нового хабаровского губернатора Михаила Дегтярева, пообещав поддержку. А вот идею вернуть понятие "ссылка", чтобы заселить новые города в Сибири, в частности, направить туда иноагентов, Путин прокомментировал так: "Не наш метод". По его мнению, это жестоко и неэффективно. Нужно создавать перспективные рабочие места, и люди сами туда поедут.

Раскритиковал Жириновский и программы на ТВ, также его беспокоил "черный пиар". Нужно "не ковыряние в "грязном белье" каких-то элит, а именно больше информации о реальной жизни страны", - согласился президент. Еще одна просьба - ускорить начало строительства парламентского центра. А то приходится собираться в коридорах и там же принимать избирателей. У Путина возражений не было: если это можно сделать не за счет прямых вложений федерального бюджета, а за счет взаимовыгодного обмена с Москвой.

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил снизить предельно допустимую долю на расходы по оплате ЖКУ с 22 процентов от доходов граждан до 15 процентов и пойти дальше по прогрессивной шкале подоходного налога. Говоря про ЖКХ, Путин напомнил, что понизить планку закон позволяет по регионам, и много где так и делают. Можно увеличить поддержку регионов, но это вопрос перераспределения в налоговой системе. Тема будет обсуждаться на совещании по экономическим вопросам. С прогрессивной шкалой надо поступать аккуратно, "чтобы не демотивировать людей, которые получают побольше, чем все остальные", пояснил Путин. Также нужно, чтобы это не привело к советской уравниловке.

Глава КПРФ высказал претензии к трехдневным выборам и дистанционному электронному голосованию. Также Геннадий Зюганов посетовал на сложность тушения пожаров в Якутии, приведя пример успехов Беларуси в борьбе со стихией. Аэродромную сеть нужно расширять и восстанавливать, согласился Путин, сообщив, что скоро встретится с белорусским лидером и обсудит в том числе и борьбу с пожарами.

Из думского здания депутаты могут переехать в парламентский центр - однако президент назвал условия. Фото: Сергей Михеев

Комментируя призыв Зюганова увеличить расходы бюджета, президент сообщил, что дискуссии с кабмином по бюджету идут "не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения". Но надо иметь в виду, что это сказывается на инфляции. А ее нужно снижать, иначе нет смысла в реализации многих проектов. "Резервы мы собираем не для того, чтобы сидеть на них и ничего не делать, - также сказал Путин. - Подушка безопасности" дает возможность оперативно реагировать на проблемы, с которыми сталкивается страна в трудные времена". Думать о повышении уровня доходов граждан нужно, но не путем раздачи денег, а на основе роста экономики, считает он.

Дал оценку Путин и электронному голосованию. "Современные средства и способы волеизъявления - как технический прогресс, остановить невозможно. Вопрос не в том, в какой форме это проводится, а вопрос в контроле за качеством проведения этих мероприятий", - сказал он. Что до сроков, то в ряде стран выборы растягиваются на недели. Вопросы к голосованию по Москве возникли не потому, что есть сомнения в качестве голосования, а потому что кому-то не понравился результат, считает президент.

Завершая встречу, Путин высоко оценил работу Вячеслава Володина и сказал, что он вполне достоин возглавить Госдуму восьмого созыва. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру. А Володин поблагодарил за доверие и заметил, что депутаты выше всего ставили интересы страны.

"Единая Россия" одержала убедительную победу и завоевала конституционное большинство в Госдуме. Это колоссальная ответственность для нашей партии", - сказал Медведев. Фракция обновилась почти наполовину, и он не сомневается, что новые депутаты от "Единой России" привнесут свежие идеи, но главным ориентиром станут инициативы, закрепленные в "Народной программе".

"На партии "Единая Россия" лежит особая ответственность. За все, что нам удалось сделать, и за все, что, главным образом, не удалось", - сказал Путин. Ведь если что-то не получается, то, по оценке граждан, виновата именно ЕР. И люди правы, считает он, ведь партия "вне зависимости даже от объективности или необъективности обстоятельств, все равно должна понимать, что как минимум моральная ответственность - на ее плечах".

Президент рассчитывает, что депутаты-"единороссы" не будут заниматься популизмом, а ответственно отнесутся к принятию необходимых решений. Он призвал консолидированно работать с другими фракциями и не злоупотреблять положением ведущей политической силы, в том числе при распределении комитетов и в вопросах кадров.