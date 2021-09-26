Путин оценил шутку Жириновского

Президент прокомментировал шутливые замечания лидеров партий, которыми те обменивались перед встречей с ним, думая, что никто не слышит. Но Владимир Путин уже вошел в кабинет (беседа проходила по видеоконференцсвязи) и стал свидетелем этой сцены.

Отрывок съемки, показанный в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 24", передал в своем телеграм-канале журналист Дмитрий Смирнов.

"Им нечего сказать", - произнес глава ЛДПР Владимир Жириновский. "Хорошо смеется тот, кто смеется последним", - ответил глава фракции "Справедливой России" Сергей Миронов. "Последний перед арестом, в камеру идет последний!" - сказал Жириновский.

Тут Путин решил вмешаться и с улыбкой сказал: "Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите, хотя сегодня день такой в принципе хороший".