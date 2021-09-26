Путин встретится с Мишустиным и проведет Совбез

Понедельник, 27 сентября, у президента будет очень насыщенным. Владимир Путин проведет заседание Совета Безопасности РФ, встретится с руководством правительства и лидерами списка "Единой России". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На Совбезе президент обсудит меры по совершенствованию системы стратегического планирования. Отдельное внимание будет уделено повышению качества государственного долгосрочного управления для обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития.

Еще Путин побеседует с председателем правительства Михаилом Мишустиным и вице-премьерами, а также встретится с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия".