"Метрополису" грозит закрытие на 90 суток за нарушение масочного режима

Торговый центр "Метрополис" может быть закрыт на 90 суток за нарушения мер против COVID-19. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

"В ходе проведения ежедневных рейдов 26 сентября 2021 года Объединением было установлено, что в торговом центре "Метрополис", расположенном по адресу: САО, Ленинградское шоссе, д.16а стр.4, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований", - рассказал Поплавский.

Главный инспектор напомнил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.