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26.09.2021 13:34
Рубрика: Общество

Около тысячи человек посетили выставку "Золотая черепаха" в первый день работы

Текст: Ирина Огилько

XV Международная выставка фотографии дикой природы стартовала накануне в Новой Третьяковке. Посетить мастер-классы, лектории, кинопоказы можно до 31 октября. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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"15 лет творческий конкурс объединяет страны и людей, служит благородному делу популяризации природоохранных идей и экологического просвещения подрастающего поколения, демонстрирует красоту дикой природы, подчеркивая ценность и необходимость сохранения животного и растительного мира нашей планеты, - рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков. - За это время в нем приняли участие 155 тысяч работ профессиональных фотографов из 146 стран мира - и сегодня лучшие из них представлены в залах Третьяковской галереи".

В воскресенье на выставке День дальневосточного леопарда. Это самый редкий подвид семейства крупных кошачьих на Земле. В популяции всего около 110 особей. Бóльшая часть обитает в Приморском крае, несколько - на территории Китая.

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