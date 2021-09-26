Около тысячи человек посетили выставку "Золотая черепаха" в первый день работы

XV Международная выставка фотографии дикой природы стартовала накануне в Новой Третьяковке. Посетить мастер-классы, лектории, кинопоказы можно до 31 октября. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

"15 лет творческий конкурс объединяет страны и людей, служит благородному делу популяризации природоохранных идей и экологического просвещения подрастающего поколения, демонстрирует красоту дикой природы, подчеркивая ценность и необходимость сохранения животного и растительного мира нашей планеты, - рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков. - За это время в нем приняли участие 155 тысяч работ профессиональных фотографов из 146 стран мира - и сегодня лучшие из них представлены в залах Третьяковской галереи".

В воскресенье на выставке День дальневосточного леопарда. Это самый редкий подвид семейства крупных кошачьих на Земле. В популяции всего около 110 особей. Бóльшая часть обитает в Приморском крае, несколько - на территории Китая.