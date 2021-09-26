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26.09.2021 11:40
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 3 275 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве сообщает: в столице выявлено 3 275 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 767 человек. На ИВЛ находятся 342 человека.

В городе выздоровели ещё 1 213 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 482 416. В столице скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.

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