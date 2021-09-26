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26.09.2021 10:14
Рубрика: Власть

Петр Бирюков: Павильону №30 на ВДНХ вернули исторический облик

Текст: Ирина Огилько
Фото: Комплекс городского хозяйства Фото: Комплекс городского хозяйства
Фото: Комплекс городского хозяйства

На территории ВДНХ завершены основные ремонтно-реставрационные работы в павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность". Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Павильону максимально вернули исторический облик: утраченные элементы воссоздали, а сохранившиеся - отреставрировали, - отметил Петр Бирюков. - Помещения павильона теперь полностью отвечают современным требованиям, они оборудованы системами кондиционирования, вентиляции, отопления, канализации, водоснабжения, поэтому могут эксплуатироваться в любое время года, а не только летом, как ранее".

Заместитель мэра рассказал, что в ходе работ был полностью восстановлен и укреплен деревянный каркас здания, воссоздан деревянный резной фронтон с изображением букетов цветов, который украшает портик главного входа.

Отреставрировали фасад и вернули зданию первоначальный светло-серый цвет, лоджию главного фасада вновь выделили травянисто-зеленым цветом, как было в 1954 году. Привели в порядок лепной и керамический декор на фасаде: 18 панно с трехцветным сграффито, майолику портала центрального входа, лепные рельефы с изображением хлопка. В павильоне расчистили и восстановили обнаруженную в ходе работ живопись на потолках.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в первый зал вернули деревянный резной фриз, который был утерян, он является завершающим элементом в обрамлении потолочной живописи. Были воссозданы сложные лепные розетки второго зала.

Сейчас выполняется воссоздание фонтана в виде букета из масличных растений с керамической облицовкой, расположенного во внутреннем дворике, работы завершат в 2022 году.

Фото: Комплекс городского хозяйства
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