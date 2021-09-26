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26.09.2021 10:34
Рубрика: Общество

В офисах "Мои документы" здоровье проверили более 207 тысяч москвичей

Текст: Ирина Огилько

По данным официального сайта мэра Москвы, более 207 тысяч человек прошли бесплатное медицинское обследование на современном оборудовании в центрах госуслуг "Мои документы".

Фото: iStock
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Здесь можно определить уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление и сделать анализ выдыхаемого воздуха. Также можно измерить пульс и проверить сердце. Диагностика занимает всего 10 минут.

После проведения исследования посетитель получает лист с подробным анализом основных параметров организма и индивидуальными рекомендациями. В Единую медицинскую информационно-аналитическую систему уже передано более 12 тысяч результатов таких обследований.

Напомним, что диагностические комплексы "Уголок здоровья" открыли в прошлом году.

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