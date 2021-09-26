Защита остановила энергоблок Калининской АЭС

Росэнергоатом выясняет причины остановки четвертого энергоблока Калининской АЭС в Тверской области.

Реактор остановила автоматика. Нарушений пределов и условий безопасности нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, сообщили в пресс-службе концерна.

Калининская АЭС находится на севере Тверской области у города Удомля. Это крупнейший в Центральной России производитель электроэнергии. В составе станции работают четыре энергоблока с водо-водяными реакторами ВВЭР-1000 мощностью 1000 мегаватт каждый.