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26.09.2021 20:44
Рубрика: Происшествия

Жительница Воронежа продала свой дом и перевела деньги мошенникам

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Жительница Воронежа лишилась трех миллионов рублей и собственного дома, поверив телефонным мошенникам.

Фото: iStock
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С жалобой на дистанционный грабеж в полицию обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и рассказал, что с ее счета пытаются списать средства. Для защиты денег он потребовал сообщить ему конфиденциальные данные, известные только владельцы счета. Женщина выполнила все инструкции и с ее счета было списано 70 тысяч рублей.

Через несколько дней "служба безопасности" позвонила снова - на этот раз с сообщением, что дом женщины пытаются переоформить на другое лицо. Чтобы не потерять недвижимость, необходимо ее срочно продать, а деньги перевести на "защищенные счета". Дама опять сделала, как ей велели, и отправила мошенникам три миллиона рублей.

- Возбуждены уголовные дела о краже и мошенничестве в особо крупном размере, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. Там отметили, что только за воскресенье в полицию поступило девять заявлений от пострадавших в результате телефонного мошенничества и напомнили о необходимости сохранять бдительность, не доверять незнакомцам и не сообщать им свои личные данные.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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