На место крушения Ан-26 под Хабаровском прибыли специалисты

Группа криминалистов и специалисты Межгосударственного авиационного комитета прибыли к месту крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае.

Вертолет с группой специалистов приземлился на площадку, подготовку которой накануне завершили спасатели: на площади 50 на 50 метров сотрудники МЧС вырубили и выкорчевали деревья и кустарники.

Также воздушное судно доставило дополнительный груз для обеспечения работы на месте группировки и полевого лагеря, запас воды и продовольствия. На месте продолжают работу спасатели - они помогают следователям в поисковых работах, разбирают конструкции самолета.

Напомним, что катастрофа произошла 22 сентября. Ан-26 выполнял проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов. В 38 километрах от Хабаровска самолет пропал с радаров. Обломки нашли на следующий день на горе Хребтовая. На борту находились шесть членов экипажа, никто не выжил.