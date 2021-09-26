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26.09.2021 22:30
Рубрика: Общество

Новые объекты открыли в нацпарке "Бикин"

Текст: Анна Бондаренко (Приморский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(8571)
Накануне Дня тигра в селе Красный Яр Пожарского района Приморья появилась библиотека, шахматный клуб, а у сотрудников национального парка "Бикин" - новое офисное здание. Создать комфортные условия для жизни и работы тех, кто охраняет редких хищников, - одна из важнейших задач Фонда по охране амурских тигров, который возглавляет министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Сам министр в этот день не только открывал объекты, но и сыграл в шахматы с сельскими ребятишками в новом клубе.
Накануне Дня тигра у жителей села Красный Яр появилась также библиотека с шахматным клубом. Фото: Пресс-служба АНО "Центр "Амурский тигр" Накануне Дня тигра у жителей села Красный Яр появилась также библиотека с шахматным клубом. Фото: Пресс-служба АНО "Центр "Амурский тигр"
Накануне Дня тигра у жителей села Красный Яр появилась также библиотека с шахматным клубом. Фото: Пресс-служба АНО "Центр "Амурский тигр"

Оба объекта построил Центр "Амурский тигр" при поддержке организаций-спонсоров. Ранее здесь были уже были сданы новые здания администрации сельского поселения, пекарни и опорного пункта полиции с квартирой для участкового. Тогда председатель Наблюдательного совета Центра Константин Чуйченко пообещал, что в селе появится детский сад, а через год он перерезал ленточку на входе в новое детское учреждение.

В столичных парках до конца осени высадят 8,5 тысяч именных деревьев

Теперь очередь дошла и до офиса администрации нацпарка, который раньше находился в местной школе. Новое здание построили из клееного бруса. Традиционную красную ленточку в этом году не перерезали - Константин Чуйченко вместе с директором нацпарка Алексеем Кудрявцевым перерубили ее топором, а многочисленные лоскутки прикрепили к стилизованной брусчатой коновязи.

"Люди, которые охраняют природу, должны иметь достойные условия для работы. Надо сделать все, чтобы нацпарк стал градо- или поселкообразующим предприятием на всей близлежащей территории", - отметил Константин Чуйченко.

В тот же день была открыта библиотека, которая, как планируется, станет для местных жителей еще и местом для просмотров кино и занятий детских кружков. Здесь же разместится шахматный клуб "Белая ладья".

К слову, Константин Чуйченко стал первым зарегистрированным посетителем библиотеки - ему вручили читательский билет.

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