День машиностроителя: зарплата пошла в рост

Сегодня, 26 сентября в России отмечают День машиностроителя. А еще в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.

Накануне продукция завода "Кардан" получила наивысшую оценку экспертной комиссии конкурса "Всероссийская Марка. Знак качества XXI века". Сызранский завод (Самарская область) завоевал платиновый Знак качества. Теперь компания имеет право маркировать им выпускаемые карданные валы - важнейшие узлы трансмиссии автомобиля. А еще на заводе растет зарплата.

Платиновый кардан

Завод "Кардан" один из первых в регионе еще в 2019 году стал участником нацпроекта "Производительность труда". Это помогло перезагрузить систему организации труда всего предприятия.

"Предприятие у нас молодое, завод запустили в 1998 году. И мы постоянно внедряли принципы бережливого производства на основном потоке. А вот планирование производства, управление запасами на складах и в цеху могли бы быть существенно лучше", - рассказал "РГ" замдиректора по техническим вопросам Андрей Полубанов. Поэтому, когда появилась возможность оптимизировать процессы на заводе с привлечением профессионалов и при этом бесплатно, по госпрограмме, не вкладывая ресурсы предприятия, завод подключился к нацпроекту.

Рабочая группа из неравнодушных сотрудников завода прошла целевое обучение. На продолжительных тренингах разобрали не только теорию бережливого производства, но и конкретные примеры из практики предприятия. Затем к подкованным специалистам присоединились эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. Вместе разработали план улучшений, который помог в итоге изменить работу предприятия.

К примеру, на производственных участках стояли бункеры с межоперационными заделами. Постепенно, за год, удалось сократить эти запасы в 20 раз. В итоге предприятие выиграло с нескольких сторон. Уменьшились расходы на тару (ящики). В цеху освободились производственные площади, благодаря чему удалось расширить номенклатуру. Раньше выпуск новых деталей тормозило элементарное отсутствие места для складирования.

Но самое главное, выиграли люди. Некоторые сотрудники раньше были задействован на консервации и расконсервации деталей. Это механический и низкоквалифицированный труд, который и оплачивался соответственно. Кардинальное сокращение запасов освободило ряд сотрудников от такой монотонной работы. Теперь они перешли на высококвалифицированный труд, встав к станкам ЧПУ.

Делая, а не перекладывая детали, производственники и получать стали больше, рассказал Андрей Полубанов. Так нацпроект помогает использовать труд каждого с максимальной пользой как для предприятия, так и для конкретного сотрудника. Выработка увеличилась на 20 процентов, значит, растет и зарплата.

Ускорение "Мечты"

Златоустовский машиностроительный завод (входит в госкорпорацию по космической деятельности "Роскосмос") - самое крупное в Челябинской области машиностроительное предприятие по объемам гособоронзаказа.

И одновременно один из лидеров диверсификации. Неслучайно повышать производительность труда здесь начали с участка сборки "Мечты", электроплиты, хорошо знакомой российским хозяйкам.

Ее выпускают уже полвека. Казалось бы, все отточено до мелочей. Но многие вещи не замечаются именно в силу привычки. Эксперты Федерального центра компетенций помогли сотрудникам завода взглянуть на легенду по-новому. В частности, для транспортировки ТЭНов стали использовать большие контейнеры, что ускорило оприходование на складе. Если раньше рабочие за смену проходили до трех километров, то сейчас установка жарочного шкафа производится в 15 метрах от конвейера. Нет необходимости в лишних перемещениях по цеху. На это же нацелен и "супермаркет" комплектующих, инструментов и метизов. Необходимые наборы лежат на стеллажах под рукой.

Зоны монтажа блоков управления для настольных и напольных плит разделили. Тем самым сократили время на перенастройку и избавились от проблемы спутывания проводов.

А вот совмещение нескольких техпроцессов (например, сборки каркаса на кантователе и установки теплоизоляции) позволило уменьшить количество занятых на производстве плит с 80 до 60 человек. Высвободившийся персонал направили на другие операции.

В итоге, объем "незавершенки" на различных этапах снизился на 64 процента, а выработка на одного сотрудника поднялась на 34 процента. Если раньше на создание готового изделия на конвейере уходило 211 часов, то сейчас всего 19, что отражается на зарплате: у отдельных бригад она увеличилась почти на треть.

По итогам 2020 года опыт "Златмаша" как участника нацпроекта "Производительность труда" признали лучшим в стране. На выбор повлияло перевыполнение предприятием целевых показателей, несмотря на пандемию, и открытие проектного офиса. Многие эту функцию перекладывают на рабочие группы, что в корне неверно, считает Марина Медведева, эксперт Федерального центра компетенций.

Проектный офис должен заниматься только проектами развития. В Златоусте к этому подошли стратегически: новое подразделение озадачено поэтапным внедрением бережливых технологий на разных производственных участках. Уже оптимизирована сборка настольных плит, завершается проект на участке сварки и покрытий, в работе участок профиля.

"Необходимость в изменениях возникла давно, - говорит гендиректор завода Антон Лобанов. - За два года проведена колоссальная работа. Рассчитываем, что за счет изменений загрузка оборудования увеличится, и мы начнем выпускать больше продукции на том же оборудовании без допзатрат".

Справка "РГ"

Национальный проект "Производительность труда" утвержден в 2018 году. Его задача - создать к 2024 году условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5 процентов.

Повысить эффективность производственных и трудовых процессов, увеличить производительность, снизить издержки и преумножить выручку компаний - эти задачи решает бережливое производство, которое осваивают сотрудники машиностроительных предприятий.

Они производят не только автомобили, но и станки, оборудование, ядерные реакторы, подводные лодки, космические корабли, пылесосы и стиральные машины.