День машиностроителя: зарплата пошла в рост

Новости

В штате Монтана три человека погибли при сходе поезда с рельсов 05:41
МВД планирует усилить контроль за мигрантами в РФ с помощью IT-технологий 05:22
Юрист назвал самый популярный прием телефонных мошенников 04:30
Власти Ирландии отменили обязательный карантин в отелях для туристов 04:15
Вильфанд: Жителей центра европейской части России ждет "золотая осень" 03:24
Трамп: От участия в выборах меня удержит только плохой звонок врача 02:49
Роспотребнадзор: При коллективном иммунитете в 80% COVID-19 станет сезонным 02:22
Стерлинг снялся с боя против россиянина Яна за титул чемпиона UFC 01:37
Усик победил Джошуа и завоевал четыре титула чемпиона мира в тяжелом весе 01:26
Журнал "Родина" стал лауреатом Беляевской премии 00:40
Стали известны подробности отдыха Путина и Шойгу в тайге 00:38
Газизов поздравил "Спартак" и болельщиков с победой над "Уфой" 25.09.2021
Лавров разъяснил угрозу американского "саммита демократий" 25.09.2021
Зелимхан Бакаев: Только мы виноваты в такой реакции трибун 25.09.2021
Дефицит бумаги грозит кризисом розничной торговле США 25.09.2021
Экс-арбитры Хусаинов и Федотов раскритиковали пенальти на Дзюбе 25.09.2021
Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Москве 25.09.2021
Нурмагомедов поддержал Усика перед боем с Джошуа 25.09.2021
Лавров пояснил позицию России в отношении западных санкций 25.09.2021
Российский бизнес во время пандемии сократил расходы 25.09.2021
Лавров подтвердил проведение переговоров по стратегической стабильности 25.09.2021
Вирусолог объяснил, почему нет четвертой волны коронавируса 25.09.2021
Лавров призвал талибов к цивилизованному поведению 25.09.2021
Путин заверил всех избранных губернаторов в поддержке 25.09.2021
Путин объяснил итоги голосования на выборах в Чечне 25.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
26.09.2021 05:00
Рубрика: Экономика

День машиностроителя: зарплата пошла в рост

Текст: Наталия Швабауэр (Челябинск) , Анна Шепелева (Самара)
Сегодня, 26 сентября в России отмечают День машиностроителя. А еще в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Накануне продукция завода "Кардан" получила наивысшую оценку экспертной комиссии конкурса "Всероссийская Марка. Знак качества XXI века". Сызранский завод (Самарская область) завоевал платиновый Знак качества. Теперь компания имеет право маркировать им выпускаемые карданные валы - важнейшие узлы трансмиссии автомобиля. А еще на заводе растет зарплата.

Фото: Сергей Куксин
Михаил Мишустин пообещал поддержать транспортное машиностроение

Платиновый кардан

Завод "Кардан" один из первых в регионе еще в 2019 году стал участником нацпроекта "Производительность труда". Это помогло перезагрузить систему организации труда всего предприятия.

"Предприятие у нас молодое, завод запустили в 1998 году. И мы постоянно внедряли принципы бережливого производства на основном потоке. А вот планирование производства, управление запасами на складах и в цеху могли бы быть существенно лучше", - рассказал "РГ" замдиректора по техническим вопросам Андрей Полубанов. Поэтому, когда появилась возможность оптимизировать процессы на заводе с привлечением профессионалов и при этом бесплатно, по госпрограмме, не вкладывая ресурсы предприятия, завод подключился к нацпроекту.

Рабочая группа из неравнодушных сотрудников завода прошла целевое обучение. На продолжительных тренингах разобрали не только теорию бережливого производства, но и конкретные примеры из практики предприятия. Затем к подкованным специалистам присоединились эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. Вместе разработали план улучшений, который помог в итоге изменить работу предприятия.

К примеру, на производственных участках стояли бункеры с межоперационными заделами. Постепенно, за год, удалось сократить эти запасы в 20 раз. В итоге предприятие выиграло с нескольких сторон. Уменьшились расходы на тару (ящики). В цеху освободились производственные площади, благодаря чему удалось расширить номенклатуру. Раньше выпуск новых деталей тормозило элементарное отсутствие места для складирования.

Но самое главное, выиграли люди. Некоторые сотрудники раньше были задействован на консервации и расконсервации деталей. Это механический и низкоквалифицированный труд, который и оплачивался соответственно. Кардинальное сокращение запасов освободило ряд сотрудников от такой монотонной работы. Теперь они перешли на высококвалифицированный труд, встав к станкам ЧПУ.

Делая, а не перекладывая детали, производственники и получать стали больше, рассказал Андрей Полубанов. Так нацпроект помогает использовать труд каждого с максимальной пользой как для предприятия, так и для конкретного сотрудника. Выработка увеличилась на 20 процентов, значит, растет и зарплата.

Ускорение "Мечты"

Златоустовский машиностроительный завод (входит в госкорпорацию по космической деятельности "Роскосмос") - самое крупное в Челябинской области машиностроительное предприятие по объемам гособоронзаказа.

Фото: РИА Новости
Россия наладила производство импортной продукции машиностроения

И одновременно один из лидеров диверсификации. Неслучайно повышать производительность труда здесь начали с участка сборки "Мечты", электроплиты, хорошо знакомой российским хозяйкам.

Ее выпускают уже полвека. Казалось бы, все отточено до мелочей. Но многие вещи не замечаются именно в силу привычки. Эксперты Федерального центра компетенций помогли сотрудникам завода взглянуть на легенду по-новому. В частности, для транспортировки ТЭНов стали использовать большие контейнеры, что ускорило оприходование на складе. Если раньше рабочие за смену проходили до трех километров, то сейчас установка жарочного шкафа производится в 15 метрах от конвейера. Нет необходимости в лишних перемещениях по цеху. На это же нацелен и "супермаркет" комплектующих, инструментов и метизов. Необходимые наборы лежат на стеллажах под рукой.

Зоны монтажа блоков управления для настольных и напольных плит разделили. Тем самым сократили время на перенастройку и избавились от проблемы спутывания проводов.

А вот совмещение нескольких техпроцессов (например, сборки каркаса на кантователе и установки теплоизоляции) позволило уменьшить количество занятых на производстве плит с 80 до 60 человек. Высвободившийся персонал направили на другие операции.

В итоге, объем "незавершенки" на различных этапах снизился на 64 процента, а выработка на одного сотрудника поднялась на 34 процента. Если раньше на создание готового изделия на конвейере уходило 211 часов, то сейчас всего 19, что отражается на зарплате: у отдельных бригад она увеличилась почти на треть.

По итогам 2020 года опыт "Златмаша" как участника нацпроекта "Производительность труда" признали лучшим в стране. На выбор повлияло перевыполнение предприятием целевых показателей, несмотря на пандемию, и открытие проектного офиса. Многие эту функцию перекладывают на рабочие группы, что в корне неверно, считает Марина Медведева, эксперт Федерального центра компетенций.

Фото: Архив АО "КРЭТ"
Машиностроители привлекают учащихся на предприятия

Проектный офис должен заниматься только проектами развития. В Златоусте к этому подошли стратегически: новое подразделение озадачено поэтапным внедрением бережливых технологий на разных производственных участках. Уже оптимизирована сборка настольных плит, завершается проект на участке сварки и покрытий, в работе участок профиля.

"Необходимость в изменениях возникла давно, - говорит гендиректор завода Антон Лобанов. - За два года проведена колоссальная работа. Рассчитываем, что за счет изменений загрузка оборудования увеличится, и мы начнем выпускать больше продукции на том же оборудовании без допзатрат".

Справка "РГ"

Национальный проект "Производительность труда" утвержден в 2018 году. Его задача - создать к 2024 году условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5 процентов.

Повысить эффективность производственных и трудовых процессов, увеличить производительность, снизить издержки и преумножить выручку компаний - эти задачи решает бережливое производство, которое осваивают сотрудники машиностроительных предприятий.

Они производят не только автомобили, но и станки, оборудование, ядерные реакторы, подводные лодки, космические корабли, пылесосы и стиральные машины.

В регионах Экономика Экономика Отрасли Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ПФО Самарская область УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Лавров разъяснил угрозу американского "саммита демократий"
Стали известны подробности отдыха Путина и Шойгу в тайге
Роспотребнадзор: При коллективном иммунитете в 80% COVID-19 станет сезонным
Юрист назвал самый популярный прием телефонных мошенников
Вильфанд: Жителей центра европейской части России ждет "золотая осень"
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить