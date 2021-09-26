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26.09.2021 20:36
Рубрика: Происшествия

Все решили секунды

МАК озвучил результаты расследования авиаинцидента под Томском
Текст: Наталья Граф (Томск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(8571)
Международный авиационный комитет опубликовал промежуточные результаты расследования авиакатастрофы под Томском, где пилоты посадили в болото самолет с двумя отказавшими двигателями.

Историю с потерпевшим крушение Ан-28 многие до сих пор называют настоящим чудом. Тогда, при жесткой посадке воздушного судна с 15 пассажирами на борту и капотировании, выжили все. Самолет фактически прорубил просеку в лесу, при остановке опрокинулся вверх шасси и перевернулся.

Сначала самовыключился правый двигатель, потом левый. Запустить их не удалось

Комиссия по расследованию авиационного происшествия изучила всю имеющуюся на данный момент фактическую информацию о случившемся, результаты расшифровки и анализа бортовых и наземных объектов контроля и другие материалы. И судя по предварительному отчету экспертов, без чуда здесь действительно не обошлось.

Самолет Ан-28 RA-28728, принадлежащий авиакомпании ООО "Сибирская легкая авиация", был изготовлен в Республике Польша еще в 1990 году и летал на остатке ресурса. Через 6 месяцев машину-пенсионерку должны были полностью снять с эксплуатации.

- Все компоненты воздушного судна с ограниченным ресурсом и сроком службы имели остаток ресурса и срока службы, - отмечают эксперты.

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Кроме того, эксперты установили, что за сутки до ЧП экипаж выполнил 10 полетов! При этом пилоты практически не отдыхали. Можно сказать, что они тоже летали на остатке ресурса.

Расследование подтвердило, что в небе у Ан-28 обледенели сразу два двигателя. Уже на высоте 2400-2600 метров командир экипажа Анатолий Прытков отметил образование льда на металлических элементах, расположенных на переднем стекле. Сначала самовыключился правый двигатель, потом левый. Запустить их не удалось.

- В общей сложности бортовой параметрический регистратор зарегистрировал по три безуспешные попытки запуска каждого двигателя, - утверждают эксперты.

На высоте 300 метров экипаж начал поиск площадки для вынужденной посадки и в считаные секунды успел посадить Ан-28. Это был его последний полет - самолет разрушен и восстановлению не подлежит.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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В авиакомпании "СиЛА" началась проверка по соблюдению режима труда и отдыха летного состава. После инцидента МАК также рекомендовал провести проверку двигателей на всех эксплуатируемых Ан-28. Легкий двухмоторный турбовинтовой самолет активно использовался в советское время на местных воздушных линиях. Сегодня Ан-28 на регулярных пассажирских перевозках практически не летают. Но в авиакомпании "СиЛА" этот самолет по-прежнему считают одной из самых надежных машин в условиях сибирской глубинки. В парке "СиЛы" имеются 3 борта Ан-28. Еще несколько бортов работают на Камчатке.

Окончательные выводы по авиапроисшествию под Томском комиссия сделает позже.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика Транспорт Авиатранспорт Международные организации Межгосударственный авиационный комитет Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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