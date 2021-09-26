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26.09.2021 14:11
Рубрика: Происшествия

Поваленные деревья и ДТП: На Кемерово обрушился первый снегопад

Текст: Юлия Потапова

В Кемерове коммунальные службы и спасатели устраняют последствия сильного снегопада, который обрушился на областной центр сегодня ночью.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Сломавшиеся под тяжестью мокрого снега и поваленные деревья, оборванные провода, снежно-водяная каша на дорогах - так выглядит сейчас город. Уже к одиннадцати часам утра в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило 128 звонков. Жители спешили сообщить о том, что натворила стихия во дворах, парках, скверах и на магистралях. Специалисты Кемеровской службы спасения выехали по адресам и обследовали улицы и дворы. На придомовых территориях многоэтажек к работе подключились специалисты управляющих компаний. Необходимо было спилить обломанные ветки, представляющие угрозу для людей и припаркованных авто.

В одном только Ленинском районе Кемерова задействовали девять бригад. Почти три десятка специалистов освобождали от упавших веток проезжую часть, внутриквартальные проезды, тротуары.

Обломившиеся ветки деревьев повредили сразу несколько участков контактных сетей городского электротранспорта. Провода были оборваны на улицах 40 лет Октября, Суворова, Красноармейской и других. Нормальную работу трамваев и троллейбусов на большинстве городских маршрутов в течение дня удалось восстановить.

А энергетики - десять бригад и десять единиц техники - восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение жилых районов. Из-за разгула стихии в воскресенье без света остались свыше шести тысяч абонентов - 3,3 тысячи в Кемеровском и 2,8 тысячи в Промышленновском округах. Еще днем, по данным энергосетевой компании, энергоресурсов были лишены 4,2 тысячи человек. Как уточнили в пресс-службе областного министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса, ситуация контролируется в режиме реального времени. Аварийные бригады готовы к устранению всех возможных неполадок.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В Гидрометцентре предупредили о дождях со снегом и гололедице

Из-за снегопада осложнилась ситуация и на междугородных трассах. Пользователи соцсетей выложили кадры массового ДТП на автодороге Кемерово - Анжеро-Судженск. Из-за тяжелых погодных условий здесь пострадало не менее шести машин.

Обильный снегопад нарушил работу кемеровского аэропорта. Утренние рейсы в Москву были отложены. А самолеты, вылетевшие в Кемерово из столицы, пришлось посадить в Новосибирске.

Между тем

Согласно прогнозу Кемеровского гидрометцентра, в ночь на понедельник ожидается от минус трех до плюс двух градусов по Цельсию при северном ветре с порывами до тринадцати метров в секунду. Как предстоящей ночью, так и завтра днем синоптики обещают осадки в основном в виде мокрого снега, гололедные явления и снежные заносы.

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