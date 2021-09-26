Более 650 жителей Северной Осетии записались в солдаты-контрактники

Расположенный в Северной Осетии пункт отбора в армейские контрактники с начала этого года направил на профессиональную службу в части и подразделения Южного военного округа более 650 человек. Об этом в воскресенье, 26 сентября сообщила пресс-служба ЮВО. Там уточнили, что основу новобранцев составили выпускники средних и высших учебных заведений республики.

"В Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением для повышения популярности военной службы", - проинформировали в пресс-службе округа. Там рассказали, что с начала года в регионе в рамках акции "Есть такая профессия - Родину защищать!" были организованы более двух десятков мероприятий, которые посетили свыше 34 тысяч человек. Более 1,5 тысячи их участников в ходе этих мероприятий прошли предварительные процедуры отбора в военные профессионалы.

"Кандидаты, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, минуя службу по призыву, могут сразу поступить в контрактники и выбрать место будущей службы", - напомнили в пресс-службе ЮВО.