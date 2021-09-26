В горах Дагестана без света остались 35 тысяч человек

В Дагестане из-за непогоды без электричества остались 35 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского министерства энергетики и ЖКХ.

Свет отключился 12 районах региона. В основном - горных и предгорных. Наиболее масштабные отключения в Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районахэ

К аварийно-восстановительным работам привлечены ремонтные бригады со всей необходимой техникой. Специалисты продолжают контролировать ситуацию на энергообъектах Дагестана, мониторинг их состояния усилили.