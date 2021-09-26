Россия улучшит защиту от баллистических ракет

Три дальних радара системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) будут модернизированы до 2028 года.

- В ближайшей перспективе планируется модернизировать РЛС "Воронеж-ДМ" в Армавире, "Воронеж-М" в Иркутской и Ленинградской областях. Будут улучшены помехозащищенность и энергоснабжение станций, - рассказали ТАСС в пресс-службе компании "Вымпел".

СПРН России состоит из двух эшелонов: космического и наземного. В первый входят четыре спутника "Тундра", второй образует сеть радиолокационных станций типа "Воронеж", работающих в различных диапазонах и закрывающих все ракетоопасные направления. Дальность действия РЛС "Воронеж" 6000 километров, каждая станция способна одновременно сопровождать до 500 объектов.

По данным из открытых источников, в СПРН стоят на боевом дежурстве семь радаров типа "Воронеж", еще три строятся.