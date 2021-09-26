В ПФР предупредили о рисках при получении пенсии за умершего человека

В случае смерти человека выплата пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за смертью пенсионера. Аналогичная процедура принята в случаях, когда человека признают в установленном законодательством порядке безвестно отсутствующим, рассказали в отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что соответствующую информацию в Пенсионный фонд предоставляют органы ЗАГС. После этого ПФР уведомляет о факте смерти получателя пенсии доставочную организацию.

При этом, как отмечают в ПФР, бывают случаи, когда сведения о факте смерти поступают в Пенсионный фонд несвоевременно и денежные средства после месяца смерти пенсионера перечисляются в доставочную организацию. Получив такую информацию, территориальные органы Пенсионного фонда отзывают ошибочно перечисленные выплаты.

"Вместе с тем, доставочные организации не всегда успевают вернуть ошибочно перечисленную сумму пенсии, потому что доверенные лица или иные лица уже получили деньги, например, на устройстве самообслуживания с использованием ПИН-кода (по умыслу или незнанию). В таком случае Пенсионный фонд предлагает родственникам или доверенным лицам добровольно вернуть незаконно полученные денежные средства", - отметили в ПФР.

Если граждане не хотят возвращать средства, Пенсионный фонд вправе взыскать их в принудительном порядке через суд. В такой ситуации с получивших пенсию умершего человека будет взыскана не только сама незаконно полученная пенсия, но и государственная пошлина.

В Пенсионном фонде призвали родственников получателей пенсий и иных социальных выплат к ответственности в целях предотвращения получения незаконных выплат.