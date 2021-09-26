Жительница Вологодской области должна будет оплатить региональному департаменту здравоохранения 114 тысяч рублей. Это стипендия, которую девушка получала, являясь студенткой Ивановской государственной медицинской академии.

В медвуз вологжанка поступила по целевому набору. В 2018 году, по данным объединенной пресс-службы судов Вологодской области, она заключила договор с региональным департаментом здравоохранения, в котором было указано, что девушка обязуется обучиться на педиатра. В свою очередь депздрав, чтобы поддержать студентку, ежемесячно перечислял ей дополнительную стипендию.

Но стать врачом не получилось: в сентябре 2020 года она отчислилась из академии по собственному желанию. Учитывая, что диплом педиатра у девушки так и не появился, в областном департаменте здравоохранения посчитали, что экс-студентка должна вернуть в бюджет деньги, перечисленные в качестве стипендии. Изначально ей и вовсе предъявили счет на 362 тысячи, из которых - 104 - выплаченная стипендия, 208 - штраф в двукратном размере стипендии за невыполненные обязательства и еще один штраф в 50 тысяч за срыв договора. Таким образом, девушка должна лишь вернуть полученные деньги и уплатить штраф в 10 тысяч рублей, поскольку обучение она не закончила.

Адвокат Тимур Матвеев в комментарии "РГ" напомнил, что в 2019 году был принят закон, который регулирует отношения целевиков и структур, с которыми они заключают договоры. Абитуриент, который соглашается на эти условия, берет на себя серьезные обязательства. Так как форс-мажора не было и девушка отчислилась сама, то департамент здравоохранения вправе потребовать с нее деньги.

Комментарий

С 1 января 2021 года в силу вступили новые правила целевого обучения. Теперь если выпускнику откажут в гарантированном трудоустройстве, все без исключения компании должны будут возместить бюджету расходы на обучение целевика. Но наш случай - обратный. На этот счет в новых правилах есть особый пункт 41 в статье V: "Гражданин в случае неисполнения предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по обучению и (или) осуществлению трудовой деятельности обязан возместить заказчику в полном объеме расходы, связанные с предоставлением мер поддержки".

Подготовила Мария Агранович