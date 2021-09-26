Мясников объяснил, почему препараты от гипертонии не всегда помогают

В некоторых случаях лекарственные препараты от гипертонии могут не оказывать должного эффекта. В таких ситуациях нужно вместе с лечащим врачом изменить схему лечения.

Об этом в передаче "Доктор Мясников" в эфире телеканала "Россия 1" рассказал популярный врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, возможно, пациент принимаете или не те таблетки, или не в той комбинации, или не в той дозе, или не в то время.

"Мы даем один препарат, если он не помогает, не увеличивая дозу, назначаем другой препарат и так далее", - добавил Александр Мясников.

Он также посоветовал регулярно проходить медосмотр и провести так называемое холтеровское мониторирование, которое позволяет определить суточное артериальное давление в повседневных условиях. Еще нужно отказаться от курения, чрезмерного употребления алкоголя и потребления соли.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, следует обратиться за консультацией к специалисту.