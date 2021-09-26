В Краснодаре экстренно приземлился самолет, в который ударила молния

В Краснодаре из-за удара молнии совершил экстренную посадку самолет со 175-ю пассажирами. Борт летел из Екатеринбурга в Сочи, все путешествующие были отправлены в пункт назначения автобусами. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодар.

Инцидент произошел накануне. Рейс выполнял лайнер, принадлежащий компании Azur Air. Днем 25 сентября он должен был доставить пассажиров из Екатеринбурга в Сочи. Но из-за грозового фронта аэропорты Краснодарского края временно прекратили принимать самолеты. Борт отправился на второй круг, и в него попала молния. Попавшему в аварийную ситуацию самолету, пришлось приземлится в Краснодаре.

"По информации от авиакомпании, воздушное судно имеет следы воздействия от разряда атмосферного электричества (молния), - рассказали в пресс-службе международного аэропорта Краснодар. - В настоящее время в аэропорту работают технические службы авиакомпании, которые и примут решение о дальнейшей эксплуатации самолета. Вчера 175 пассажиров рейса были отправлены в Сочи автобусами".