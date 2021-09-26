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26.09.2021 12:28
Рубрика: Власть

В Крыму оценили вероятность силового захвата Крыма Украиной

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

У Украины в ее нынешнем состоянии нет ни малейшего шанса захватить Крым. А все без исключения подобные сценарии, появляющиеся из Киева, абсурдны и утопичны. Так председатель крымского "Центра политического просвещения" Иван Мезюхо оценил озвученный экс-депутатом Верховной рады Украины Бориславом Березой сценарий силового захвата полуострова с привлечением западных стран-союзников.

Фото: Министерство промышленной политики Республики Крым
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- У Украины нет шансов захватить Крым, - сказал Мезюхо в комментарии РИА Новости. - Регион охраняется со всех сторон. По сути полуостров превращен в укрепленный форпост для безопасности его жителей и защиты государственных интересов России на юге. Это понимают в НАТО и даже в генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Воздушные рубежи Крыма охраняют четыре дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" - они развернуты в Джанкое, Евпатории, Феодосии и Севастополе. С моря Крым надежно защищен силами Черноморского флота, который только в 2020 году получил 16 новых кораблей и судов обеспечения. Также в его составе - один ракетный крейсер "Москва", пять сторожевых кораблей, семь больших десантных, два больших противолодочных, шесть малых противолодочных, пять малых ракетных кораблей, восемь подводных лодок и другие. Все это должно, по словам Мезюхо, должно заставлять даже "отпетого русофоба" Борислава Березу понимать абсурдность своего заявления.

- Прежде чем говорить об увеличении мощности украинской армии для войны с Россией за Крым, ему бы порассуждать о проблемах в ВС Украины, - считает Мезюхо. - Как армия, где, по сообщениям украинских же СМИ, созданы спецроты для алкоголиков, а также существует проблема неуставных отношений и обосновалась дичайшая коррупция, может пойти на войну с Российской Федерацией?..

Ранее в эфире телеканала "Украина 24" Борислав Береза рассказал о силовом варианте захвата Крыма и Донбасса, предложив наращивать мощность армии и привлечь крупных партнеров - США, Европу и Великобританию.

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